Der Delikatessenladen am Graben 19. Foto: www.corn.at Heribert CORN

Es ist nicht das erste Mal, dass spekuliert wird, ob der Wiener Delikatessenladen Meinl am Graben zusperrt. Dieses Mal stimmt es – zumindest halb. Drei Monate soll der Laden im Juli 2021 wegen Renovierungsarbeiten schließen, so weit der Plan.

Der "Kurier" rätselt nun aber, ob das Geschäft danach wieder aufsperrt, und führt dafür drei Gründe an. Grund eins und zwei sind die Nachbarn des Ladens: Auf der einen Seite ist da René Benkos Immobilienkonzern Signa Holding, auf der anderen die Versicherungsanstalt Wüstenrot. Meinl sei der Mieter der beiden und hätte, so der "Kurier", noch Mietverträge aus den 60er-Jahren. Diese seien also so günstig, dass sie Benko und Wüstenrot ein Dorn im Auge seien.

Grund drei ist, so weiß der Kurier aus "gut informierten Kreisen", dass der Umbau vielmehr der Entflechtung von Leitungen dienen soll. Das Ziel soll sein, dass künftig Meinl, Benko und Wüstenrot eigene Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen haben sollen. Laut dem Bericht ein Indiz für ein Meinl-Aus.

Zukunft des Restaurants ungewiss

Schon seit Jahren kommen immer wieder Meldungen an die Öffentlichkeit, dass Meinl am Graben schließen soll. So berichtete das Gratisblatt "Heute" im letzten Herbst, das Luxuslabel Dior solle die Räumlichkeiten übernehmen. 2014 berichtete das "Wirtschaftsblatt", Benko wolle die Miete, die das Traditionsgeschäft zahlen muss, erhöhen: von 12 auf 25 Euro pro Quadratmeter.

Wackelig ist zumindest, so sagt der Geschäftsführer von Meinl am Graben, Herbert Vlasaty, im "Kurier", ob das Restaurant im ersten Stock des Delikatessenladens nach dem Umbau wieder aufsperren wird. Das sei "nicht klar", so Vlasaty. (red, 15.1.2019)