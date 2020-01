Apple-Chef Tim Cook und US-Präsident Trump könnten demnächst erneut Redebedarf haben. AP Photo/ Evan Vucci

Jetzt wird’s zur Chefsache. Nachdem Anfang Jänner das FBI und am Montag US-Justizminister William Barr mit dem Ansuchen bei Apple abblitzten, die beiden iPhones eines Attentäters zu entsperren, hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump eingeschaltet. "Wir helfen Apple die ganze Zeit in Handelsfragen und anderen Bereichen, aber trotzdem weigern sie sich, die iPhones von Mördern, Drogendealern und anderen Gewaltverbrechern zu entsperren", schrieb Trump auf Twitter. "Apple muss nun unserem großartigen Land helfen. Make America great again!"

Eine Frage des Prinzips

Anlassfall ist der tödliche Anschlag auf den US-Marinestützpunkt in Pensacola (Florida) Anfang Dezember. Ein Attentäter tötete dabei drei Menschen und starb danach in einem Schusswechsel mit der Polizei. Die Behörden möchten nun Zugang zu den beiden iPhones des Attentäters, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Dies ist aber technisch nicht so einfach, da die Smartphones verschlüsselt sind. Apple weigert sich jedoch beharrlich, den Ermittlungsbehörden dabei zu helfen, dieses Problem zu lösen. Solch ein Zugriff wäre nur möglich, indem man Hintertüren in die Verschlüsselung der eigenen Geräte einbaut. Genau dies müsse man aber aus einer Sicherheitsperspektive heraus strikt ablehnen, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme.

Großes Ganzes im Auge

Bereits 2016 nach dem Terroranschlag in San Bernardino lehnte Apple diese Art der Hilfe aus denselben Gründen ab. Damals wollte das FBI explizit, dass das Unternehmen eine Version von iOS ohne Verschlüsselung entwickelt und als Update auf das iPhone eines Attentäters ausliefert, damit man Zugriff erhält. Apple blieb zwar bis zum Schluss hart – dem FBI gelang es schlussendlich aber auf anderem Weg, das betreffende Gerät zu entsperren.

Laut "New York Times" verstehe Apple nicht, warum sich die Behörden nicht auch diesmal an externe Helfer wenden. Das Tech-Unternehmen gehe daher intern davon aus, dass es der Regierung gar nicht so sehr um die Entschlüsselung der beiden Smartphones gehe, sondern um eine grundsätzliche Diskussion über Verschlüsselung und Hintertüren für Behörden. Laut NYT bereite sich Apple intern bereits auf einen Rechtsstreit vor. (red, 15.1.2020)