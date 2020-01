Der Iran hat den Abschuss zunächst tagelang dementiert. Foto: APA/AFP/Kenare

Teheran – Nach dem Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs mit 176 Menschen an Bord in der Nähe von Teheran soll ein weiteres Video nun zeigen, dass die Maschine von zwei iranischen Raketen getroffen wurde. Das berichteten die "New York Times" und das "Wall Street Journal" am Dienstag (Ortszeit). Beide Blätter gaben unabhängig voneinander an, Aufnahmen aus einer Überwachungskamera verifiziert zu haben.

Auf den verschwommenen Aufnahmen ist demnach zu sehen, wie zwei Geschoße im Abstand von 20 bis 30 Sekunden das Flugzeug treffen. Den Berichten zufolge wurden diese aus knapp 13 Kilometern Entfernung von einem iranischen Militärstützpunkt abgefeuert.

Der "New York Times" zufolge soll das neu aufgetauchte Video vom Dach eines Gebäudes im Dorf Bidkaneh gut sechs Kilometer von dem iranischen Militärstützpunkt entfernt aufgenommen worden sein. Es sei in der Nacht auf Dienstag von einem iranischen Nutzer auf Youtube hochgeladen worden.

Iranische Vorwürfe an die USA

Das ukrainische Flugzeug war am 8. Jänner inmitten der militärischen Konfrontation mit den USA iranischen Angaben zufolge irrtümlich abgeschossen worden. Zunächst hatten die iranischen Behörden tagelang von einem technischen Defekt gesprochen. Erst nach tagelangen Dementis und massivem internationalem Druck hatte man auf iranischer Seite den versehentlichen Abschuss zugegeben.

Allerdings hat iranische Außenminister Mohammed Jawad Zarif auch den USA vorgeworfen, für den irrtümlichen Abschuss des ukrainischen Flugzeugs mitverantwortlich zu sein. "Warum ist es passiert? Weil es eine Krise gab. Menschen machen Fehler – unverzeihliche Fehler –, aber es passierte in Krisenzeiten", sagte Zarif bei einer Konferenz am Mittwoch in Neu-Delhi. Der iranische Chefdiplomat warf den USA vor, mit Ignoranz und Arroganz Chaos in der Region zu schüren. Den USA gehe es nur um ihre eigenen Interessen im Nahen Osten und ihre eigene Sichtweise.

Neue Hinweise in verschwommenem Video

Das neue Video hingegen könnte den aktuellen Berichten zufolge eine Erklärung dafür liefern, warum das Kommunikationssystem des Flugzeugs nicht funktioniert habe, bevor die Maschine von der zweiten Rakete getroffen wurde. Möglicherweise habe die erste Rakete das System außer Betrieb gesetzt, bevor das Flugzeug ein zweites Mal getroffen worden sei.

Keine der beiden Raketen habe die Maschine sofort zum Absturz gebracht. Vielmehr habe sie Feuer gefangen und sei, wie das neu aufgetauchte verschwommene Video zeige, zunächst in Richtung des Flughafen Teheran zurückgesteuert, bevor sie explodiert und abgestürzt sei.

Tagelange Dementis seitens Iran

Die Islamische Republik hatte zum Zeitpunkt des Abschusses der Maschine mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak auf die Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani durch die USA geantwortet. Das ukrainische Flugzeug sei in diesem Zusammenhang versehentlich abgeschossen worden. Offenbar befürchtete Teheran US-Gegenangriffe.

Die iranische Führung steht wegen ihres Umgangs mit der Katastrophe auch im eigenen Land erheblich unter Druck. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder wütende Proteste. Am Dienstagabend soll es erneut Proteste an Teheraner Universitäten sowie Zusammenstöße zwischen Studenten und den regierungstreuen Basij-Milizen gegeben haben, wie in Onlinenetzwerken verbreitete Videos zeigten.

Nach iranischen Justizangaben wurden bei den Protesten bisher rund 30 Menschen festgenommen. Am Dienstag hatte Teheran zudem erklärt, es habe erste Festnahmen von Verantwortlichen des Flugzeugabschusses gegeben. Details wurden nicht genannt. (APA, dpa, red, 15.1.2020)