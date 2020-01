Info und Anreise:

Ausgangspunkt:

Hüttschlag, Parkmöglichkeit südöstlich der Kirche (ca. 1.030 m). Der Parkplatz Hebsanger (ca. 1.275 m) ist im Winter allenfalls bei günstigen Bedingungen mit Schneeketten/Allrad erreichbar!

Anreise:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Ev. Bus Nr. 540 von St. Johann im Pongau nach Hüttschlag-Ortsmitte. V. a. sonntags nur wenige Verbindungen!Mit dem PKW: Von St. Johann im Pongau über Großarl nach Hüttschlag – gleich nach dem Schappachtunnel rechts abbiegen – durchs Ortszentrum, bis unter die Kirche – der Straße noch ca. 300 m nach Südosten folgen, bis zu einer Gabelung – dort wenige Parkmöglichkeiten entlang der Straße.

Aufstieg:

Am Ausgangspunkt nimmt man bei der Gabelung die rechte, aufwärts führende Straße (gelbe Wegweiser: "Reitalm", "Parkplatz Hebsanger"). Auf ihr Richtung Südosten hinauf, zwischen den letzten Häusern hindurch, später durch eine markante Rechtskehre. Danach weiter auf der Straße nach Westen bergauf. Je eine Straßenabzweigung nach links und rechts wird ignoriert. Später geht es aus dem Wiesenbereich wieder in den Wald und in Kürze zum Parkplatz Hebsanger. Dort nicht die Straße nach links nehmen, sondern jene geradeaus (Schranken). Auf ihr kurz nach Westen, dann südwestlich in den langen Reitalmgraben. Bei 1.488 m auf die westliche Bachseite (Brücke). Wenig später zurück ans östliche Bachufer und in Kehren hinauf zur Reitalm (1.620 m; im Winter nicht bewirtschaftet).

Bei der Reitalm nicht gerade auf der Straße in den Talschluss hinein (Wildschutzgebiet im Bereich der Hütteggalm!). Stattdessen gleich nach der Almhütte die Straße nach links verlassen und südöstlich durch lichten Wald hinauf Richtung Rosskarkogel. Etwa an der Waldgrenze verlassen wir die Sommermarkierung zum Rosskarkogel und queren an seinem Westfuß unter steilen Hängen nach Süden. So erreichen wir die weiten Böden im Talschluss, nördlich unterhalb von Heidentempel und Schönweidkogel. Nun steiler hinauf in den Sattel zwischen diesen beiden Gipfeln. Von dort nach rechts zum Schönweidkogel (2.238 m; Kreuz am östlichen Vorgipfel). Oder nach links, zuletzt über einen breiten Hang, zum Heidentempel (2.314 m; kein Gipfelkreuz).

Abfahrt:

Entlang der Aufstiegsroute. Im Talschluss bitte nicht direkt zur Hütteggalm abfahren (Wildruhegebiet!), sondern die Wildruhezone rechtshaltend (an seiner Ostseite) umfahren! Vom Parkplatz Hebsanger kann man auch links (nördlich) die Wiesen hinunterschwingen und sich kurz oberhalb der Hüttschlager Kirche nach rechts Richtung Ausgangspunkt hinüberhalten. Zuletzt eventuell ein kurzes Stück auf der Straße zurück zum Ausgangspunkt.

Anforderungen:

Sehr lange, aber skitechnisch eher einfache Tour. Solide Kondition, etwas Orientierungssinn und lawinenkundliches Beurteilungsvermögen nötig.

Einkehr:

Hüttenwirt bzw. Gasthof Almrösl in Hüttschlag (Ortszentrum).

Karte:

Alpenvereinskarte Nr. 45/1 ("Niedere Tauern I")