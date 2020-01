Stellen Sie sich ein Internet ohne Pornografie und ohne Gewaltvideos vor. Als einen Ort, an dem es kein Glücksspiel und keinen illegalen Handel gibt. Maßnahmen zur Filterung der Online-Inhalte werden von Regierungen weltweit angedacht oder sogar schon umgesetzt. Und auch in Österreich gab es und gibt es erneut Pläne zur Internetzensur. Wie diese Pläne aussehen, was diese für heimische Bürger bedeuten würden und warum Pornofilter und Co stark umstritten sind, erklärt WebStandard-Redakteurin Muzayen Al-Youssef. Den Podcast hören Sie hier. (red, 15.1.2020)

Unter Türkis-Blau war eine Umsetzung des sogenannten Pornofilters bereits geplant. Türkis-Grün erwägt jetzt eine adaptierte Version dieser Maßnahme. Foto: APA/AFP/ED JONES