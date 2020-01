Noah Kalina veröffentlichte sein 20-jähriges Projekt. Foto: Kalina/Youtube

Fotos bieten immer einen besonderen Rückblick und können die unterschiedlichsten Emotionen auslösen. Freude ob der unbeschwerten Jugend. Erinnerungen an besondere Ereignisse. Oder die Einsicht, dass man alt geworden ist. Noah Kalina hat dieses Prinzip nun an die Spitze getrieben. Der US-Fotograf hat seit 11. Jänner 2000 beinahe täglich ein Selfie von sich gemacht. Mitte Jänner veröffentlichte er nun ein Video namens "Everyday", das die 7.263 Fotos im Schnelldurchlauf zeigt.

Noah Kalina

Das Video dauert 8:17 Minuten und zeigt Kalinas Entwicklung in allen Facetten. Der 39 Jährige hat in diesen 20 Jahren laut "Businessinsider" nur an 27 Tagen verpasst, ein Selfie zu machen. Ein paar andere Fotos gingen demnach 2003 bei einem Festplattenschaden verloren. Ein Teil der Selfies entstand in einer Zeit, bevor Smartphones die Welt eroberten. Damals hat Kalina noch handelsübliche Kameras verwendet. Geht es nach dem Fotografen, folgt 2030 eine weitere Version des Videos. (red, 15.1.2020)