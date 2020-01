Fast 70.000 Österreicherinnen und Österreicher sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Der größte Anstieg bei den Austritten verzeichnete dabei Kärnten: 5.815 Personen haben der Diözese Gurk-Klagenfurt den Rücken zugewandt. Ausschlaggebender Grund dafür: die Causa rund um den ehemaligen Gurker Bischof Alois Schwarz. Doch auch alle anderen Bundesländer verzeichneten zahlreiche Austritte. Blickt man auf die letzten Jahre, ist offensichtlich: Die römisch-katholische Kirche verliert zunehmend Mitglieder.

Veraltetes Bild, Kirchenbeitrag oder Missbrauchsfälle

Die Gründe für einen Austritt können unterschiedlich sein. Eine nicht mehr zeitgemäße Haltung der Kirche, deren Frauenbild, der Zölibat sowie Unglaubwürdigkeit, persönliche Enttäuschungen und kirchliche Skandale sind Motive, die zum Austritt bewegen.

Eigene negative Erfahrungen, Missbrauchsfälle und weitere Gründe haben Userin "Stanislausa" dazu bewogen, der Kirche den Rücken zuzukehren:

