Stadtkatzen werden das Wochenende wohl am Heizkörper verbringen. Foto: Miriam Seifert

Wien – Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) kündigt das "erste markantere Schneefallereignis im Jänner 2020" an: Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee soll in den östlichen Nordalpen möglich sein, auch auf das Flachland könnte sich die erste Schneedecke des Winters legen.

Das würde Wien, St. Pölten, Linz, Bregenz, Graz und Salzburg ihre erste geschlossene Schneedecke in diesem Winter bringen, heißt es seitens der UWZ. Nichtsdestoweniger wird dieser Winter in der Bundeshauptstadt deutlich unter dem langjährigen Mittel von 32 Schneedeckentagen bleiben.

Schnee am Samstag und Sonntag

Bis einschließlich Freitag herrsche unter Hochdruckeinfluss durchwegs ruhiges Winterwetter ohne markante Erscheinungen. "In der Nacht auf Samstag erfasst eine Kaltfront Österreich von Westen her, sie überquert am Samstag das ganze Land", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der UWZ. "Zugleich bildet sich über Norditalien ein Tief, dieses lenkt zusätzlich feuchte Luft heran."

Somit würden sich vor allem in den Nordalpen von Salzburg ostwärts und unter Umständen aber auch im östlichen Flachland inklusive Wien ab Samstagabend winterliche Bedingungen abbilden. "Zu der bereits vorhandenen Hochnebeldecke kommen im Tagesverlauf mehrschichtige Wolken, damit beginnt es voraussichtlich ab dem Nachmittag richtig zu schneien", heißt es auch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zum Wetter in Wien.

Nach dem Schnee ist vor dem Sommer. Foto: Miriam Seifert

Der Sonntag bringt laut der Prognose aus heutiger Sicht vor allem in den Alpen vom Salzkammergut über die Eisenwurzen und das Mariazellerland bis zum Wienerwald teils kräftigen Schneefall. Doch auch abseits der Berge soll es in Niederösterreich, Wien und im Burgenland immer wieder schneien.



Die Mengen und die Woche danach

Am meisten Schnee kommt zwischen Freitagnacht und Montagfrüh in den Nordalpen zusammen, hier seien laut UWZ oberhalb von 600 bis 700 Metern rund 15 bis 30 Zentimeter wahrscheinlich. Weiter herunten in den Tälern (Rhein-, Inn-, Salzachtal) fällt entsprechend weniger Schnee. Der Schwerpunkt des Schneefalls liege aus heutiger Sicht zwischen dem Salzkammergut und den Gutensteiner Alpen, hier seien in exponierten Lagen auch bis zu 40 Zentimeter zu erwarten.

Der Schnee stattet jedoch nur einen Kurzbesuch ab, für kommende Woche wird stabiles Hochdruckwetter prognostiziert. (red, 15.1.2020)