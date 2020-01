Seit Dienstag wird Windows 7 nicht mehr supportet. Foto: APA/AFP/STAN HONDA

Am vergangenen Dienstag hat Microsoft endgültig den Support für sein Betriebssystem Windows 7 eingestellt. Ein Update auf Windows 10 ist also notwendig, will man weiterhin mit seinem Rechner up to date sein. Denn: Es gibt keinerlei Support mehr, sollten Sicherheitslücken auftauchen.

Bereits seit Monaten wird auf das notwendige 10er-Upgrade vonseiten des Herstellers hingewiesen, dennoch blieben – oder bleiben – viele bei Windows 7. Wie im STANDARD-Forum diskutiert wird, seien die Datenschutzeinstellungen und die vorinstallierten Apps Gründe dafür, nicht umzusteigen. User "der Indiscutable" kritisiert den Druck, auf Cloud-Services umzusteigen. Andere monieren, dass Hardware unter dem neuen Windows keine Treiberunterstützung mehr bekommt.

Andere dagegen sehen den Umstieg auf das neue Betriebssystem weniger kritisch:

Sind Sie schon umgestiegen?

Warum bleiben Sie noch bei Windows 7? Welche Vorteile hat Windows 10? Welches Betriebssystem ist das schrecklichste aller Zeiten? (rec, 20.1.2020)