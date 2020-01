Foto der ersten Mondlandung: Verschwörungstheoretiker bezweifeln, dass es tatsächlich auf dem Mond aufgenommen wurde – "Geheimbünde", 20.15, Arte. Foto: Spiegel TV

19.40 REPORTAGE

Re: Bäume im Klima-Stress – Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Das Sterben von Fichten und Kiefern hat dramatische Ausmaße angenommen. Förster, Waldbesitzer und Wissenschafter stellen fest, dass es dem Wald so schlecht geht wie zuletzt in den 1980er-Jahren. Was jetzt gebraucht wird, sind kluge Konzepte. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Schmutzige Wäsche – Umweltkiller Mode Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Bekleidungsindustrie wie die Öl-, Kohle- und Palmölindustrie verheerende Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die BBC-Journalistin Stacey Dooley recherchierte die versteckten Kosten der Sucht nach schneller Mode. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Geheimbünde – Die Masken der Verschwörer (1/3) Von der Mondlandung der Amerikaner über die Anschläge vom 11. September 2001 bis hin zu angeblichen Nachfahren Jesu Christi: Unerklärliches führt oft zu Verschwörungstheorien. Die Dokureihe nimmt die wichtigsten unter die Lupe. Erster Teil: die Entstehungsgeschichte der wichtigsten Verschwörungstheorien. Bis 21.05, Arte

20.15 DISKUSSION

Politik live: Wahl im Burgenland – Die Konfrontation der Spitzenkandidaten Die Spitzenkandidaten von SPÖ, ÖVP, FPÖ, LBL, Neos sowie den Grünen treffen vor der burgenländischen Landtagswahl zu einer Live-Diskussion aufeinander. Chefredakteur Walter Schneeberger stellt die Fragen, moderiert wird die Sendung von Elisabeth Pauer. Bis 21.05, ORF 3

21.00 MAGAZIN

Scobel: Die globale Revolution Das 21. Jahrhundert wird als große Umbruchphase in die Geschichte eingehen. Wie wird es gelingen, diese Herausforderung anzunehmen? Gäste bei Gert Scobel dazu: Stefan Brunnhuber (Club of Rome), Nachhaltigkeitsforscherin Patrizia Nanz und Otto Scharmer vom Massachusetts Institute of Technology. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht Der Rechtsfrieden in einer Innviertler Gemeinde ist bedroht, als sich beim Sohn eines 2016 verstorbenen Landwirts eine Frau meldet: Sie sei die Enkelin des Toten aus einer über 70 Jahre zurückliegenden Beziehung und fordert ihren Pflichtteil. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Taugt die Landtagswahl im Burgenland als Stimmungsbarometer für den Bund? Wie hat sich das Kabinett Kurz/Kogler bisher geschlagen? Ingrid Thurnher spricht dar über mit Rainer Nowak (Presse), Christian Nusser (Heute), Christian Rainer (Profil), Martina Salomon (Kurier) und Georg Wailand (Kronen Zeitung). Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Herausforderung E-Autos, illegale Internet-Medikamente und Streit um royale Finanzen nach dem Rückzug von Harry und Meghan. Bis 23.00, ORF 2