Eine Pflanze sprießt aus dem verkohlten Boden im Nattai-Nationalpark, am 16. Januar 2020. Die Brände haben in diesem Gebiet seit September 2019 10,3 Millionen Hektar zerstört, aber die Brandgefahr wurde durch Regen in mehreren Gebieten verringert. In einigen Wäldern sind nach dem Regen bereits die ersten grünen Knospen entstanden.