Die Vorsitzende der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, mit Jerry Nadler (links), der dem Justizausschuss vorsteht, und dem Geheimdienstausschussvorsitzenden Adam Schiff. Foto: APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

Nach wochenlangem Streit soll das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump bald beginnen: Das Repräsentantenhaus will am Mittwoch die Anklage gegen Trump in der Ukraine-Affäre an den Senat weiterleiten.

Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Unterhaus, der Justizausschussvorsitzende Jerry Nadler und fünf weitere Demokraten sollen die Amtsenthebungklage gegen Trump im Oberhaus führen. Das hat die Demokratenführerin Nancy Pelosi am Mittwoch in einem Tweet bekanntgegeben. Bei ihrer Auswahl der sogenannten Impeachment-Manager habe Pelosi Wert auf Erfahrung im Gerichtssaal gelegt.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte später, "vorbereitende Schritte" für den Senatsprozess könnten noch in dieser Woche erfolgen. Dazu zähle die Vereidigung der Senatoren als Geschworene durch den Obersten US-Richter John Roberts. Der "eigentliche Prozess" dürfte dann am kommenden Dienstag starten. Der Montag ist in den USA ein Feiertag.

Das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus hatte vor Weihnachten ein Impeachment-Verfahren gegen Trump beschlossen. Bisher wurde die Anklage aber nicht an den Senat weitergeleitet. Hintergrund ist ein Streit über die Gestaltung des Prozesses: Die Demokraten fordern, mindestens vier Schlüsselzeugen in der Ukraine-Affäre vorzuladen. Sie verlangen auch Einsicht in bisher zurückgehaltene Regierungsdokumente.

Die Republikaner, die im Senat die Mehrheit stellen, lehnen das bisher ab. Sie haben die Untersuchung des Repräsentantenhauses zur Ukraine-Affäre scharf kritisiert und wollen das Amtsenthebungsverfahren schnell über die Bühne bringen. (red, APA, Reuters, 15.1.2020)