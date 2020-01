Mediennews: Am Schauplatz, Report, Eco, Thema, Weltjournal: Mehr Zuschauer für ORF-Magazine, TV-Tagebuch über RTL-"Bachelor"

Kampfzone Küniglberg: : Betriebsrat klagt ORF-Führung auf Einhaltung des Gehaltsabschlusses. Foto: apa, punz

Die Mediennews vom Mittwoch im Überblick:

Interview: Gutjahr über Hass im Netz: "Nazis und linke Friedensaktivisten geben sich die Hand" – Der deutsche Journalist Richard Gutjahr kämpft mit Verschwörungstheoretikern, die ihn bedrohen und mit Terroranschlägen in Verbindung bringen wollen

Gehaltsabschluss: ORF-Zentralbetriebsrat klagt ORF-Führung –Vorwurf: ORF-Management halte Vereinbarungen über Gehaltsrunde nicht ein – ORF: Andere Berechnung nicht möglich

TV-Tagebuch: Oh Bachelor, mach uns den Meister: "Der Bachelor" auf RTL – Wie viel stimmiger wäre es, wenn die Kandidatinnen den diesjährigen Superkerl einfach fortlaufend mit "Meister" ansprechen würden? Um es kurz zu machen: sehr

Bilanz 2019: Am Schauplatz, Report, Eco, Thema, Weltjournal: Mehr Zuschauer für ORF-Magazine – Die meisten Formate legen 2019 bei Reichweite und Marktanteilen gegenüber dem Vorjahr zu – "Am Schauplatz Gericht" mit höchster Reichweite seit 2002

Mitdiskutieren: Tag 6 im Dschungelcamp: Die Zuschauer, diese Idioten – "Wer freut sich, eine Mutter leiden zu sehen?" fragt sich Danni Büchner. Während sich der Zuschauer fragt, was ist nun echt, liebe Danni, was ist Fake, was ist Kalkül?

Switchlist mit TV-Tipps für heute Abend: Treibsand, Afrikas lautlose Jäger, Der Unbeugsame, Sucht auf Rezept, Weltjournal über den Iran

