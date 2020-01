Werner Kogler und Rudi Anschober begleiteten Kanzler Sebastian Kurz ins Haus der Barmherzigkeit. Foto: APA/Krisztian Juhasz

Jetzt hat es wieder schöne Fernsehbildi gegeben: Am Montag war die Regierungsspitze im Pflegeheim Haus der Barmherzigkeit und hat den betagten Menschen ein bisserl eine Abwechslung geboten. Und gleichzeitig den Medien etwas über ihre Vorhaben zur Pflegereform erzählt.

Angeführt wurde die Regierungsdelegation von Kanzler Kurz. Dann waren noch Vizekanzler Werner Kogler und der eigentlich zuständige Sozialminister Rudi Anschober dabei. Aber so mehr im Hintergrund.

Am Dienstag zog die Karawane weiter, zur Polizeiinspektion am Westbahnhof. Angeführt wieder von Kanzler Kurz, als Fachminister war der türkise Innenminister Karl Nehammer dabei. Im Hintergrund wieder Vizekanzler Kogler. Die Botschaft: Die Regierung bringt mehr Polizisten.

Statisterie

Wohin wird Sebastian Kurz den Vizekanzler demnächst noch mitnehmen? In eines der total überfüllten Gefängnisse, mit Justizministerin Alma Zadic daneben, um Stimmung für die Präventivhaft für Asylwerber zu machen?

Dass Kurz Inszenierung beherrscht, weiß man inzwischen. Dass die Grünen, beziehungsweise der Vizekanzler, dabei so brav mittrotten, überrascht etwas. Was sie dabei zu gewinnen hoffen, ist rätselhaft. Der Kanzler räumt ab, sie bilden die Statisterie (so wie bei dem haargenau gleichen Polizeiauftritt einst mit Strache und Kickl, wie der ORF-Report boshafterweise erinnerte). (Hans Rauscher, 15.1.2020)