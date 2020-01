Das Braunkohlekraftwerk am Hambacher Forst – ein Symbol für Kampf gegen Kohlestrom. Foto: APA/AFP/dpa/FEDERICO GAMBARINI

Berlin – Deutschland will seine Kohlekraftwerke stillegen: Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Braunkohle-Länder haben sich auf eine Pfad, der zum Kohleausstieg führen soll, verständigt. Details wurden jedoch noch nicht veröffentlicht.

Fest steht: Deutschland will spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz nehmen, vielleicht sogar schon 2035. Im Zuge des Ausstiegspfads soll 2026 und 2029 geprüft werden, ob Kraftwerke drei Jahre schneller als geplant vom Netz gehen könnten.

Gesetz soll noch im Jänner kommen

Der Bund muss nun den Abschaltpfad mit den Betreibern der Braunkohle-Kraftwerke und -Tagebaue in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vertraglich festlegen. Noch im Jänner soll das Gesetz für den Kohleausstieg auf den Weg gebracht und Mitte des Jahres verabschiedet werden.

Der Plan wurde in einer sechsstündigen Sitzung der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den zuständigen Ministern ausgefeilt. Zu den Entschädigungshöhen und den genauen Abschaltdaten der Kraftwerke wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Hambacher Forst bleibt

Vereinbart wurde, dass der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen – der ein Symbol für den Kampf von Klimaschützern gegen den Kohlestrom ist – nicht gerodet und der Braunkohle-Tagebau dort nicht erweitert wird. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und Rodungen am Hambarcher Forst. Der RWE-Konzern will einen Teil des Waldes roden, um den benachbarten Tagebau Hambach zu vergrößern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster verhängte allerdings Anfang Oktober per Eilbeschluss einen Rodungsstopp. Der Tagebau Garzweiler allerdings – wo im Sommer 2019 tausende Menschen protestierten – werde hingegen für den Kohleabbau genutzt.

Noch einmal klar gestellt wurde in dem Papier, dass die Länder Hilfen für den Strukturwandel in Höhe von 40 Milliarden Euro bis 2030 erhalten. Für Beschäftigte in Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken sowie in Tagebauen sagte die Bundesregierung ein Anpassungsgeld zu, das bis 2043 gezahlt wird. (red, APA/dpa, 16.1.2020)