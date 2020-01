Kunst für unterwegs



"Dior Lady Art #4"-Taschen Foto: Harry Eelman

Bereits zum vierten Mal lud Dior Kunstschaffende ein, die Tasche "Lady Dior" zu rekonstruieren. So verwirklichte etwa auch die indisch-US-amerikanische Bildhauerin Rina Banejee ihre Vision auf der Tasche. Durch die Verwendung von Muscheln, Federn und Holz thematisiert sie den Umgang mit natürlichen Ressourcen. "Dior Lady Art #4"-Taschen erhältlich in ausgewählten Stores, u. a. in Wien.

www.dior.com





Gefleckt

Geschnürte Boots von Jimmy Choo Foto: Hersteller

Nein, das Leopardenmuster ist noch nicht ausgestorben. Gibt’s jetzt auch für die Füße. Geschnürte Boots von Jimmy Choo, € 1.195

www.jimmychoo.com





Makellos

"Expressie"-Nagellack Foto: Hersteller

In weniger als einer Minute trocken: "Expressie" heißen die neuen Nagellacke in zwölf Farben, zum Lackieren für unterwegs. € 9,95

www.essie.de





Aufgerundet

Schmuckkollektion von Eva Petrič Foto: Hersteller

Eva Petrič hat gemeinsam mit den Juwelieren A. E. Köchert eine Schmuckkollektion entworfen, die ganz auf rosa Saphire setzt. € 3900

www.koechert.com





Mundgeblasen

Vase von Marie-Christine Dorner Foto: Hersteller

Erinnert an eine Adaption des Vasenklassikers von Alvar Aalto, die neue Vase "T" stammt aber von Marie-Christine Dorner. Preis auf Anfrage

www.ligne-roset.com





Durchgeblickt

Hemd aus Organza Foto: Hersteller

Das Label Acne hat eine Minikollektion herausgebracht, die dem Underground-Magazin Propaganda huldigt. Hemd aus Organza, € 440

www.acnestudios.com

(RONDO, 20.1.2020)