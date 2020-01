So sieht die Spielkarte von "Cyberpunk 2077" aus Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 und ist eines der meisterwarteten Games des Jahres. Nun soll die Welt des Spiels für PC und Konsolen aufgetaucht sein. Konkret ist auf Reddit ein Foto der Rückseite des Buchs "The World of Cyberpunk 2077" veröffentlicht worden, das "Night City" zeigen soll. Ob das Bild das gesamte Spielareal zeigt, ist noch offen. Allerdings fällt das Areal durchaus groß aus.

Cyberpunk 2077

Kleiner als "The Witcher 3"

Zuvor wurde bereits verraten, dass die Spielwelt von Cyberpunk 2077 kleiner ausfällt als jene von The Witcher 3. Allerdings sind bei dem Spiel etliche Hochhäuser zu finden, die man betreten kann. Die Spielwelt dürfte somit trotz der geringeren Größe deutlich mehr Umfang mit sich bringen. So war auch die Rede von unterirdischen Gebieten, die Protagonist "V" besuchen kann. (red, 16.1.2020)