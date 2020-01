Erscheint als Beilage des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" erstmals am 9. Mai: "Spiegel Geld". Cover: Spiegel

Hamburg – Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" mischt die Wirtschaftspresse mit einer neuen redaktionellen Beilage auf: "Spiegel Geld" soll "umfassend über alle Bereiche der Geldanlage" informieren, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Erstmals soll das neue Produkt dem "Spiegel" am 9. Mai beiliegen. Weitere Ausgabe sind heuer für September und November geplant.

Außer Themen der klassischen Geldanlage soll es auch Beiträge über Versicherungen, Vorsorge, Steuern und neue Trends geben. "Spiegel Geld" biete "Orientierung in einem schwierigen und mit vielen Ängsten behafteten Bereich", so die für die Beilage verantwortliche Redaktionsleiterin Anne Seith. Ab 2021 sollen vier Ausgaben pro Jahr produziert werden. (red, 16.1.2020)