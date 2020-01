Queen Elizabeth II übertrifft Franz Joseph I.

Als Franz Joseph I. am 21. November 1916 starb, war er 24.825 Tage lang Kaiser von Österreich. Am Samstag werden es ebenfalls 24.825 Tage sein, seit Elizabeth Alexandra Mary Windsor am 6. Februar 1952 als Königin Elizabeth II den britischen Thron bestieg. Am Sonntag also wird sie Franz Joseph auf der Liste der am längsten regierenden Monarchen um einen Rang verdrängen.

Auf welchem Platz dieses Rankings sie dann liegen wird, lässt sich nicht mit Gewissheit beantworten. In der Geschichte gab es mehrere Herrscher, deren Regierungsdauer bei umstrittener Belegslage länger gedauert haben soll. Pepi II. Neferkare etwa soll laut kontroversen Quellen vor mehr als viertausend Jahren 94 Jahre lang ägyptischer Pharao gewesen sein. Minhti, König von Arakan im heutigen Myanmar, soll im 13. und 14. Jahrhundert sogar mehr als 95 Jahre regiert haben.

Der Sonnenkönig übertraf sie alle

Auf längere Regentschaften als jene von Elizabeth II, die unter Historikern als bestätigt gelten, brachten es der Maya-Herrscher Pakal der Große (24.870 Tage), Johann II. von Liechtenstein (25.658 Tage), der 2016 verstorbene thailändische König Bhumibol (25.694 Tage) sowie Ludwig XIV., der zwischen 1643 und 1715 für 26.407 Tage über Frankreich geherrscht hatte. Am 25. Mai 2024, weniger als zwei Jahre vor ihrem hundertsten Geburtstag, könnte Elizabeth II den Sonnenkönig einholen.

Ein Vergleich zweier Leben: Während Franz Josephs Regierungszeit wurde das erste Telefonat geführt, Charles Darwins "On the Origin of Species" veröffentlicht und der Erste Weltkrieg begonnen.

In die mehr als 68 Jahre, die Elizabeth seit der Proklamation ihrer Regentschaft an der Spitze des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland verbrachte, fallen unter anderem die erste Mondlandung, der Fall der Berliner Mauer und das Brexit-Referendum.

(Michael Matzenberger, Emil Biller, 25.1.2020)