Künstliche Intelligenz ist überall, aber kaum jemand versteht sie wirklich. Kein Wunder, denn letztlich sind selbstlernende Algorithmen eine Ansammlung komplizierter mathematischer Modelle. Trotzdem: Die finnische Regierung beschloss 2018, dass die Finnen mehr über die Zukunftstechnologie lernen sollten, und stellte den kostenlosen Onlinekurs "Elements of AI" ins Internet. Das Ziel: Zumindest ein Prozent der Finnen – 55.000 Menschen – sollte mit den Grundzügen von KI vertraut werden.

Das Einprozentziel ist erreicht, insgesamt haben sich inzwischen mehr als 330.000 für den Kurs angemeldet, 40 Prozent davon seien Frauen – ein doppelt so hoher Anteil wie in Informatik-Studiengängen. Seit Dezember ist der Kurs auch in vielen weiteren Sprachen, darunter Deutsch, verfügbar.

Der Kurs ist seit kurzem auf Deutsch verfügbar. Foto: screenshot elementsofai.com

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Viele andere Kurse zum Thema KI zielen darauf ab, Menschen das Programmieren beizubringen. "Elements of AI" setzt hingegen auf sehr einfache Sprache und lebensnahe Beispiele. Der Onlinekurs ist außerdem aufwendig illustriert, Programmier- oder höhere Mathematikkenntnisse sind nicht erforderlich.

Neben technischen Grundlagen vermittelt der Kurs auch philosophische Implikationen, warnt vor Gefahren und klärt Begrifflichkeiten, etwa die Abgrenzungen zwischen maschinellem Lernen, Robotik und Data-Science.

Reaktor

Zweiter Teil erscheint in Kürze

Am Ende jeder Lektion wird das gelernte Wissen anhand von Fragen abgeprüft. Insgesamt dauert der Kurs etwa sechs Wochen, wobei es sich hier nur um eine Empfehlung handelt und auch eigenes Tempo möglich ist.

Wer bis zum Ende durchhält, bekommt sogar ein Zertifikat, finnische Studenten können sich den Kurs in ECTS-Punkten anrechnen lassen. Zur ersten Verleihung der Zertifikate 2018 kam der finnische Präsident sogar persönlich.

Der zweite Teil des Kurses, "Building AI", soll noch Anfang 2020 erscheinen. In diesem wird es darum gehen, eigene Anwendungen zu programmieren. (pp, 17.1.2020)