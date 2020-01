Nur daheim, bis zum Supermarkt – oder gar in die Arbeit: Wo tragen Sie Jogginghose? Das sind die wirklich wichtigen Fragen am heutigen Tag der Jogginghose

Zum Joggen benützt man sie ja eher nicht, eher im Gegenteil. Sie bekommt überhaupt nicht sehr viel körperliche Aktivität mit, die Jogginghose. Was mit ihr neben (mutmaßlich) Joggen auch sehr gut geht: stundenlang auf dem Sofa liegen und fernsehen, im Homeoffice arbeiten, kochen, essen und einfach gemütlich herumlungern in allen Ausprägungen. Erstaunlich wenig kommt an das Gefühl heran, nach einem langen Tag heimzukommen, das beengende Tagesgewand auszuziehen und in die kuschelige Jogginghose zu schlüpfen. So fühlt sich Freiheit an.

Verwenden Sie Ihre Jogginghose tatsächlich zum Sportmachen? Foto: Getty Images/iStockphoto/vivanity

Wo man sich allerdings derart exquisit kleidet, variiert von Person zu Person. Für viele gilt eine strikte "Nicht außerhalb der eigenen vier Wände"-Regel, diese würden in der bequemen Haushose nicht einmal den Müll hinunterbringen. Bei anderen ist der Radius schon größer, bis zum nächsten Supermarkt darf es schon sein. Und wieder andere betrachten die Jogginghose als gleichwertiges Mitglied der regulären Garderobe und tragen sie ganz selbstverständlich im Alltag.

Bis wohin tragen Sie Ihre Jogginghose?

Verwenden Sie sie tatsächlich zum Sport – oder doch eher zum "Loungen"? Oder besitzen Sie am Ende gar keine? Teilen Sie Ihren Jogginghosenradius im Forum! (aan, 21.1.2020)