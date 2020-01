Aliou Badji wechselt nicht nach Salzburg sondern nach Kairo. Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Wien – Aliou Badji wechselt mit sofortiger Wirkung nach Ägypten. Der 22-jähriger Stürmer, der im vergangenen Februar von Djurgardens IF zum SK Rapid kam, wird vom 41-fachen nationalen Meister Al Ahly Sports Club aus Kairo, der im Jahr 2000 vom Afrikanischen Fußballverband zum Klub des Jahrhunderts gewählt wurde, fix verpflichtet.

Badji unterschrieb einen Viereinhalbjahresvertrag. Sein Vertrag bei den Hütteldorfern wäre noch bis 2022 gelaufen, über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Kolportiert werden zwei Millionen Euro.



Der Senegalese brachte es für den SK Rapid in 34 Pflichtspieleinsätzen auf neun Treffer. Rapid wollte dem Angreifer keine Steine in den Weg legen: "Wir wünschen Aliou Badji nur das Beste für seine weitere Karriere. Die Chance, dass er bei einem der populärsten und besten Klubs seines Heimatkontinents spielen kann, wollten wir ihm nicht verbauen", sagte Zoran Barisic, der darauf hinwies, dass es durch die Rückkehr von Koya Kitagawa in der Offensive wieder eine weitere Alternative gebe und es für ihn nicht leichter geworden wäre, sich den heiß ersehnten Stammplatz bei den Grün-Weißen zu sichern.

Kurz vor Jahresende hatte Badji – zumindest im Westen Wiens – für Aufsehen gesorgt, als er ein Foto von sich veröffentlicht hatte, auf dem er im Auswärtstrikot von Meister Red Bull Salzburg zu sehen war. Er hatte das Leiberl von seinem bei den "Bullen" engagierten Freund Patson Daka geschenkt bekommen, sich nachher für "den Fehltritt" bei den Fans in Hütteldorf entschuldigt. Red Bull Salzburg wünschte dem Spieler nun per Twitter "Alles Gute". (red, 16.1.2020)