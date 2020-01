Erreichte am Mittwochabend in Österreich bei den Zuschauerzahlen den bisherigen Staffelbestwert: "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!" Foto: TVNOW

Wien – Das Interesse am hassgeliebten RTL-Dschungelcamp hält an: Durchschnittlich 304.000 Zuschauer ab 12 Jahren verfolgten am Mittwochabend "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die sechste Folge schaffte damit den bisherigen Bestwert der mittlerweile 14. Staffel und war an dem Tag erneut die meistgesehene Sendung unter den österreichischen Privatsendern, teilte RTL in einer Aussendung mit.

Besonders hoch war der Marktanteil laut dem Sender bei den jungen Zusehern: In der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen wurde ein Marktanteil von 31,0 Prozent erzielt. Bei den 12- bis 49-jährigen Zusehern brachte es das Dschungelcamp auf einen Marktanteil von 25,7 Prozent.

Die 14. Staffel war am Freitag mit einer durchschnittlichen Reichweite von 294.000 Zuschauern ab 12 Jahren gestartet. (red, 16.1.2019)

