Handelskommissar Phil Hogan beharrt auf der Einhaltung der Welthandelsregeln. Foto: APA/AFP/Tribouillard

London – Am Mittwoch haben sich die USA und China auf ein Teilabkommen im Handelskonflikt geeinigt. Peking verpflichtet sich darin, mehr Produkte aus den USA zu importieren.

Der EU schmeckt das nicht. Sie will überprüfen, ob die Teileinigung mit den Welthandelsregeln übereinstimmt. "Der Teufel steckt im Detail", sagte EU-Handelskommissar Phil Hogan am Donnerstag. "Wir müssen überprüfen, ob die Einigung konform mit der WTO ist", ergänzte Hogan, der aus Washington per Videoübertragung zu einer Konferenz in London zugeschaltet wurde. Die Welthandelsorganisation soll die internationalen Handelsbeziehungen regeln.

Globale Wirtschaft leidet

Am Mittwoch hatten die USA und China die Teileinigung unterzeichnet – das erste Abkommen, nachdem der Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsriesen bereits seit zwei Jahren schwelt. Demnach verpflichtet sich China, mehr US-Produkte zu importieren. Die USA wollen im Gegenzug einige Einfuhrzölle verringern. Der seit Monaten anhaltende Streit hatte sich negativ auf die globale Konjunktur ausgewirkt. (Reuters, 16.1.2020)