Alle Teilnehmer der Donnerstagsdemos in Linz seien als linksradikal einzustufen, heißt es in einem internen Papier

Oma (rechts) ist gegen rechts. Und laut Verfassungsschutz deshalb linksradikal. Foto: Volkshilfe

Wien – Wer gegen rechts ist, ist links. Wer an den Donnerstagsdemos in der oberösterreichischen Hauptstadt teilnimmt, ist linksextrem. So ungefähr lautet das Denkschema, das einem internen Papier des oberösterreichischen Verfassungsschutzes zugrunde liegt. Zumindest in der Einschätzung des Datenforensikers Uwe Seiler, Mitglied des "Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus".

Wie der "Kurier" berichtet, klassifiziert der Verfassungsschutz im "Handlungskonzept gegen Extremismus" sämtliche Teilnehmer an den Linzer Donnerstagsdemos als linksradikal. Seiler hält dies für bedenklich, sagte er dem "Kurier".

Wer eins und eins zusammenzählen kann, kommt folgerichtig zum Schluss: Die Omas gegen rechts sind linksradikal. Auch wenn der Verfassungsschutz die Gruppe nicht explizit erwähnt.

Unverständnis

Dass die alten Damen, die sich als Plattform für zivilgesellschaftlichen Protest verstehen und auf Demonstrationen gegen rechts in Österreich und Deutschland selten fehlen, als radikale Gruppierung eingestuft werden sollen, stößt vielen sauer auf.

"Unser Verfassungsschutz entwickelt sich auch langsam zum türkischen Verfassungsschutz", schrieb etwa die grüne Abgeordnete Berîvan Aslan auf Twitter.

Die Omas gegen rechts wandten sich indessen mit einem offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und fragten darin, was genau an ihnen linksextrem sei – schließlich hätten sich über 50 Organisationen 2017 gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ausgesprochen.

Dem "Kurier" sagte Helene Kaltenböck, dass die Einstufung keine wirkliche Beleidigung für ihre Organisation sei. Allerdings würde das Demonstrationsrecht ausgehöhlt, wenn an einer Demonstration beteiligten Gruppen als linksextrem eingestuft würden, gab sich die Oma gegen rechts besorgt. (red, 16.1.2020)