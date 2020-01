Nach Angaben des deutschen Außenministers will der libysche General sich an das Abkommen halten

General Khalifa Haftar mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu bei den Verhandlungen am Wochenende. Foto: EPA/MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS PRESS SERVICE HANDOUT

Benghazi – Im libyschen Bürgerkrieg hat sich der einflussreiche General Khalifa Haftar nach Angaben des deutschen Außenministers Heiko Maas bereit erklärt, den vereinbarten Waffenstillstand einzuhalten. "Er hat zugesagt – unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat – den Waffenstillstand einzuhalten", sagte Maas am Donnerstag nach einem dreistündigen Gespräch mit Haftar im libyschen Benghazi.

Haftar hatte die von Russland und der Türkei geleiteten Gespräche in Moskau am Wochenende verfrüht verlassen, ohne das bereits vom Chef der libyschen Einheitsregierung, Fayez al-Sarraj, unterschriebene Abkommen zu unterzeichnen. Der General erklärte, er stehe einem Abkommen grundsätzlich positiv gegenüber, wolle sich jedoch, bevor er unterschreibe, mit seinen Verbündeten in Libyen beraten.

Libyen-Konferenz in Berlin

Nach Angaben von Heiko Maas wolle Haftar mit seiner Ankündigung, den Waffenstillstand einzuhalten, zur Erfolg der Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin einen Beitrag leisten. Ob er an dem Treffen teilnimmt, ist allerdings weiter offen.

An der Konferenz unter Ägide der UN werden auch Vertreter der USA, Russlands, Großbritanniens, Chinas, der Türkei sowie der Europäischen Union erwartet. Russlands Präsident Wladimir Putin, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson sagten ihre Teilnahme bereits zu. Ziel der internationalen Konferenz ist es, einen Friedensprozess in Libyen in Gang zu setzen. (APA, red, 16.1.2020)