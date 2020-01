19.40 REPORTAGE

Re: Jagd auf den Abzockerclan – Auf der Suche nach dem verlorenen Geld Er bot traumhafte Renditen für Investitionen in scheinbar solide Firmen an: der Unternehmer Rainer von Holst. Am Ende verloren über zweihundert Kleinanleger viel Geld, manche hatten all ihre Ersparnisse überwiesen. Jetzt hat sich von Holst in die USA abgesetzt, seine Opfer hoffen, doch noch einen Teil ihres Geldes zurückzuerhalten.

Bis 20.15, Arte

20.15 LEBEN IM WALD

Sterne über uns (D 2019, Christina Ebelt) Die alleinerziehende Melli und ihr neunjähriger Sohn Ben verlieren ihre Wohnung. Sozialwohnungen gibt es gerade nicht, und das Obdachlosenheim ist ein Albtraum für Mutter und Kind. Also ziehen sie mit Zelt und Koffer in den Wald. Überzeugendes Spielfilmdebüt mit Franziska Hartmann und Claudio Magno. Bis 21.50, Arte

Foto: ZDF/Martin Rottenkolber

20.15 LIEBELEI

Freunde mit gewissen Vorzügen (Friends with Benefits, USA 2011, Will Gluck) Der Headhunterin Jamie gelingt es, den begabten Artdirector Dylan nach New York zu locken. Da Dylan in der Stadt keine Freunde hat, trifft er sich mit Jamie. Sie wollen Sex, aber keine Beziehung. Sie beschließen, dieses Partnerschaftsmodell auszuprobieren. Mit Justin Timberlake, Mila Kunis. Bis 22.05, ATV

21.00 MAGAZIN

Makro: Ende des Massentourismus? Hallstatt, Venedig, Dubrovnik, Amsterdam: Für viele beliebte Urlaubsstädte wird der Massentourismus zum Problem. Erstickt die Branche an ihrem eigenen Erfolg? Mit welchen Maßnahmen reagieren die Städte, und wie verändert sich das Reiseangebot? Bis 21.30, 3sat

21.15 WOHNEN

Hier lässt sich’s leben – Zuhause zwischen Zinnen Über die Liebe zu alten Gemäuern: Carl Philip Clam-Martinic steckt seine Energie in die Erhaltung seiner Burg Clam. Karl und Ingrid Vetter von der Lilie bauen seit rund 40 Jahren Burg Neuhaus wieder auf. Das Paar hat die Burg vor rund 40 Jahren als Ruine erworben und in den Jahrzehnten darauf Stück für Stück wiederaufgebaut. Bis 22.15, Servus TV

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Alcatraz – Gefangen in der Hölle Das härteste Gefängnis der Welt – diesen Ruf behielt Alcatraz auch nach seiner Schließung 1963. Eine Flucht von der Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco galt als unmöglich. Trotzdem haben Insassen immer wieder versucht, von der Felseninsel zu fliehen. Der Film von Michael Hoff, Ashley Adams und Dan Bree zeigt die spektakulärsten Ausbruchsversuche. Bis 23.35, ORF 2

Foto: ORF/National Geographic Channel

22.55 MAGAZIN

Tracks Das Magazin lädt zu einem "Very Green Trip" mit dem Philosophen Timothy Morton ein. Der britische Querdenker dekonstruiert den Ökologiebegriff und fragt, ob Umweltschutz auch ohne Kata strophenszenarien möglich ist.