Washington – Mit der Zurückhaltung von Militärhilfe an die Ukraine hat die US-Regierung das Gesetz gebrochen. Das erklärte das Government Accountability Office (GAO), der Rechnungshof des US-Kongresses. "Die gewissenhafte Vollziehung des Gesetzes erlaubt es dem Präsidenten nicht, jene politischen Prioritäten, die der Kongress gesetzlich umgesetzt hat, durch seine eigenen zu ersetzen", heißt es in dem Bericht. Es habe sich demnach um keine "programmatische Verzögerung" gehandelt, sondern sie sei "aus politischen Gründen" erfolgt.

Im vergangenen Sommer hatte die US-Regierung Militärhilfe an die Ukraine in Höhe von 391 Millionen Dollar (351 Millionen Euro) zurückgehalten, die der Kongress bereits abgesegnet hatte – Präsident Donald Trump selbst sprach immer davon, dass dies innerhalb seiner "rechtlichen Befugnisse" liege. Kurz zuvor hatte er von Kiew Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter gefordert.

US-Präsident Donald Trump wird Gesetzesbruch vorgeworfen. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Wegen der Ukraine-Affäre läuft derzeit ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Ihm werden Amtsmissbrauch und eine Behinderung der Arbeit des Kongresses vorgeworfen. Noch am Donnerstag wird mit der Anklageverlesung begonnen, der Prozess im engeren Sinne fängt am Dienstag an.

Mutmaßliche Überwachung von Yovanovitch

Die Ukraine hat indes Ermittlungen wegen einer möglichen illegalen Überwachung der früheren US-Botschafterin Marie Yovanovitch eingeleitet. Die Polizei wolle feststellen, ob ukrainisches oder internationales Recht zum Schutz von Diplomaten verletzt worden sei, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Gleichzeitig werde nicht ausgeschlossen, dass dies eine "Prahlerei oder eine Falschinformation" in einem informellen Gespräch zweier US-Staatsbürger gewesen sein könnte.

Zuvor hatte die "Washington Post" Chatprotokolle veröffentlicht, aus denen offenbar hervorgeht, dass Robert F. Hyde, ein Kongresskandidat der Republikanischen Partei, die ehemalige Botschafterin Yovanovitch abhören und überwachen ließ. (Reuters, maa, 16.1.2020)