Das Huawei P30 in den geplanten Farbvarianten. Grafik: 91Mobiles

Mit dem neuen Jahr kommt auch wieder frischer Schwung in die Smartphone-Welt. Neben Samsung wird dabei auch Huawei in den kommenden Wochen ein neues Topgerät vorstellen – das P40. So weit ist all das angesichts der gewohnten Zeitabläufe kein Geheimnis. Bei 91Mobiles kann man nun aber mit Renderings aufwarten, die erstmals im Detail zeigen, wie die neue Smartphone-Generation aussehen soll.

Einfacher Look

Die Vorderseite des P40 ist demnach recht schlicht gehalten. Der Rahmen um das Display soll dabei einmal mehr reduziert worden sein, statt dem "Notch" des Vorgängers gibt es nun auch bei Huawei einen "Punchhole"-Ausschnitt, der im linken oberen Eck des Geräts zu finden ist. Zu sehen sind dabei zwei Frontkameras, der relativ große Abstand zwischen den beiden lässt aber die Möglichkeit offen, dass sich dazwischen noch ein weiterer Sensor befinden könnte – etwa für Tiefenerfassung im Zusammenhang mit Gesichtserkennung.

Kameras

Auf der Rückseite sind drei Kameras zu sehen, die in einem rechteckigen Ausschnitt untergebracht wurden, der leicht aus dem Gehäuse heraussteht. Betont sei, dass es sich bei dem abgebildeten Gerät um das reguläre P40 handelt, die Pro-Version soll aktuellen Informationen zufolge noch einen vierten Sensor erhalten. Neben der Hauptkamera soll es dabei dann ein Modell mit 10x-optischen Zoom sowie eine Ultraweitwinkelkamera geben. Beim zusätzlichen Sensor soll es sich um einen zur Tiefenerfassung handeln – also einen Time-of-Flight-Sensor.

Grafik: 91Mobiles

Ein weiterer Unterschied zwischen den Modellen: Während das P40 eine flache Vorderseite aufweisen soll, soll die Pro-Ausgabe seitlich abgerundet sein.

Offene Fragen

Die offizielle Enthüllung von P40 und P40 Pro wird für einen Launch-Event im März erwartet. Bis dahin darf Huawei auch noch auf die Klärung in einem Punkt warten, der wohl wichtiger für Erfolg und Misserfolg des Geräts ist als all die Hardwaredetails: Sollte es zu keiner Aufhebung des US-Handelsbanns gegen den chinesischen Hardwarehersteller kommen, wird nämlich auch das P40 wieder ohne Google-Dienste wie den Play Store auskommen müssen. (red, 16.1.2020)