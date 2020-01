Schönen guten Morgen am Freitag! Hier sind die News:

[Wirtschaft] Was die Abschaffung der Notstandshilfe bedeutet hätte.

Podcast: Der verboten teure Wahlsieg der ÖVP.

Gesetzesbruch im Wahlkampf 2017: Neues Minus für das türkise Konto.

[Kommentar der anderen] Klimaziele sind ohne Schulden unerreichbar.

[Prozess] Eine 59-Jährige soll einen Familienkonflikt rabiat gelöst haben: Sie zündete das Haus ihres Sohnes an.

[Panorama] Kilometerlanger Treibstofffilm auf der Donau in Wien und Niederösterreich.

[International] US-Senat eröffnet offiziell Impeachment-Verfahren gegen Trump.

Epstein soll Datenbank über versklavte und vergewaltigte Mädchen geführt haben.

[Sport] Kroatien bei Handball-EM eine Nummer zu groß für Österreich.

[Wetter] In vielen Landesteilen ist es noch einmal sehr sonnig. Im Norden und Osten ist unterhalb von rund 700m Seehöhe aber wieder mit teils zähen Nebel- oder Hochnebelfeldern zu rechnen. Örtlich kann es aus der Nebelschicht zu Nieseln oder Schneegriesel kommen. -3 bis +4 Grad.

[Zum Tag] Am 17.1.1991 lief der Film Kevin – Allein zu Haus mit Macaulay Culkin und Joe Pesci in deutschen Kinos an.