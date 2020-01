Der Georg-Elser-Preis für Zivilcourage 2019 geht an den Gründer der deutschen Hilfsorganisation zur Rettung von in Seenot geratenen Flüchtlingen

Michael Buschheuer darf sich über den mit 5.000 Euro dotierten Preis der Stadt München freuen. Foto: imago / Christian Mang

München/Rom – Für sein Engagement zur Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge hat Sea-Eye-Gründer Michael Buschheuer den Georg-Elser-Preis für Zivilcourage 2019 erhalten. "Sich dem Unmenschlichen entgegenstellen und mutig zu handeln, selbst wenn dabei das eigene Leben in Gefahr gerät, das verbindet Georg Elser mit Michael Buschheuer", sagte Münchens Kulturreferent Anton Biebl bei der Preisverleihung am Donnerstag.

Buschheuer gründete 2015 die Organisation Sea-Eye und rettete mit mehreren Schiffen, darunter die "Sea-Eye" und die "Alan Kurdi", Geflüchtete aus Seenot auf dem Mittelmeer. Mittlerweile hat die Organisation rund 600 Mitglieder, die bei zahlreichen Einsätzen mehr als 14.000 Schiffbrüchige gerettet haben.

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis für Zivilcourage der Stadt München wird alle zwei Jahre vergeben. Er ist nach Georg Elser benannt, der im November 1939 im Bürgerbräukeller in München versucht hatte, mit einer Bombe Adolf Hitler zu töten. Elser wurde kurz vor Kriegsende 1945 von den Nazis ermordet.

Rettungsaktionen gehen weiter

Unterdessen gehen die Rettungsaktionen für in Seenot geratene Menschen im Mittelmeer weiter. Das Rettungsschiff Ocean Viking der Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen hat am Freitag 39 Menschen an Bord genommen. Sie seien vor Sonnenaufgang rund 65 Kilometer vor der libyschen Küste von einem Holzboot geborgen worden, teilte die Hilfsorganisation mit. Unter ihnen seien fünf Frauen.

Die Organisation sprach von einer schwierigen Operation bei starkem Wind und hohem Seegang. Trotz des kalten Wetters machen sich auch im Herbst und Winter Menschen von Libyen aus auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer in Richtung Europa. (APA, 17.1.2020)