"Cyberpunk 2077" kommt nun doch nicht im April 2020, sondern im September. Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 erscheint einige Monate später. Dies hat Entwickler CD Projekt RED auf Twitter bekanntgegeben. Eigentlich hätte der Rollenspiel-Shooter bereits am 16. April für PC und Konsolen kommen sollen, nun wird das Game erst am 17. September 2020 veröffentlicht. Als Grund für die Verschiebung wird mehr Zeit für Playtesting, Bugfixing und Politur genannt. CD Projekt RED ist bekannt für den letzten Feinschliff seiner Spiele, auch The Witcher 3 wurde etwa verschoben.

"Meisterwerk dieser Generation"

Cyberpunk 2077 soll laut dem Co-Gründer und dem Studiochef bereits fertig und spielbar sein. "Night City ist riesig, voller Stories, Content und Orte, die man besuchen kann", schildern die beiden Führungskräfte. "Cyberpunk 2077 soll unser Meisterwerk dieser Generation werden. Die Verschiebung gibt uns wertvolle Monate, die wir brauchen, um das Game zu perfektionieren", ist weiter zu lesen.

Größtenteils positive Reaktionen

Die Community soll in der kommenden Zeit mit mehr Updates versorgt werden. "Wir freuen uns schon darauf, euch in Night City zu sehen. Danke für den Support", schreiben Marcin Iwinski und Adam Badowski zuletzt. Die Reaktionen zu dem Tweet sind größtenteils positiv. Viele zeigen Verständnis für die Verschiebung, manche kündigen allerdings an, das Game nicht mehr zu kaufen, da sie sich extra Urlaub Mitte April genommen haben.

Kommt immer wieder vor

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Games kurz vor der Veröffentlichung verschoben werden. Bei der Spieleentwicklung können bei derart ambitionierten Projekten in der letzten Phase oftmals Probleme erst evident werden. Manche Games werden dann trotzdem veröffentlicht, was die Wogen oft hochgehen lässt. Um derartige Reaktionen zu vermeiden, hat sich CD Projekt RED wohl gegen die Veröffentlichung entschieden. Beobachter gehen davon aus, dass Cyberpunk 2077 zu einem der besten Spiele des Jahres zählen wird – der Druck zu liefern, ist also hoch.

Cyberpunk 2077

Was man zu dem Spiel bislang weiß

Bislang ist zu Cyberpunk 2077 bekannt, dass es ein Rollenspiel in einer dystopischen Stadt namens Night City ist. Als Protagonist agiert die Spielfigur "V", die man hinsichtlich des Geschlechts, des Aussehens und auch der Fähigkeiten frei gestalten kann. Laut dem Hersteller soll die Spielwelt kleiner ausfallen als noch bei The Witcher 3. Allerdings soll Night City begehbare Wolkenkratzer und unterirdische Orte mit sich bringen. Mit dabei ist auch Internet-Liebling Keanu Reeves, der den Namen Johnny Silverhand im Spiel trägt. (Daniel Koller, 17.1.2020)