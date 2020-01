Am 22. Jänner öffnet der Wiener Eistraum seine Pforten. Wir haben uns umgesehen, wo man in Europa noch spektakulär schön eislaufen kann

Wiener Eistraum, Wien, Österreich

Vor 25 Jahren wurde der Wiener Eistraum ins Leben gerufen. Was 1996 mit 1.800 Quadratmetern "klein" begann, hat sich zu einem Großereignis entwickelt. Die Neuerungen vom letzten Jahr bleiben erhalten, und so führt der Spaß am Eis wieder über 9.000 Quadratmeter – vom weitläufigen Areal auf dem Rathausplatz über die "Traumpfade" im Park bis hinauf in den ersten Stock, auf die 880 Quadratmeter große Eisterrasse "Sky Rink". Eröffnet wird am 22. Jänner mit einer großen Eislaufshow.

So sah der Wiener Eistraum 2019 aus. Foto: APA/PID/BOHMANN

Winterpracht am Mälaren, Stockholm, Schweden

Mit insgesamt 1.090 Quadratkilometern ist der Mälarsee der drittgrößte See Schwedens und damit etwa doppelt so groß wie der Bodensee. Hier können nicht nur viele verschiedene heimische Tierarten bewundert werden, sondern auch die Landschaft bietet wunderbare Motive. Wenn der Winter einbricht und Bäume, Wiesen und Wälder mit einer weißen Schneedecke überzieht, verwandeln sich See und Umgebung in eine glitzernde Winterpracht. Der zu Eis erstarrte See ist einer der beliebtesten Ausflugsziele für die Anwohner des nahegelegenen Stockholm und wird alljährlich von begeisterten Scharen von Kindern zum Schlittschuhlaufen und Winterwandern genutzt.

Größte Natureisfläche Europas, Weißensee, Österreich

Sobald die Temperaturen unter null Grad fallen, verwandelt sich der Weißensee in Kärnten in die größte Natureislauffläche Europas. Dann schnallen sich Eislauffans ihre Kufen unter die Füße und flitzen los. Doch nicht nur Eisläufer kommen auf den kilometerlangen Eisbahnen auf ihre Kosten. Auf der 6,5 Quadratkilometer großen Eisfläche gibt es auch spezielle Bahnen zum Eisstockschießen und Felder für Eishockeyspiele.

Die größte Natureisfläche Europas: der Weißensee in Kärnten. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Vereister Wanderweg, Skateline Albula, Schweiz

Die drei Kilometer lange Skateline Albula ist ein vereister Wanderweg im Herzen der Schweiz. Die Natureisbahn zwischen den Dörfern Alvaneu und Surava verläuft landschaftlich reizvoll durch ein Waldgebiet. Dabei geht es immer bergab – mal sanft, mal etwas steiler. Am Ziel angekommen, transportiert ein Shuttlebus die Schlittschuhläufer wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden.

Reschensee, Südtirol

Wenn der Winter Einzug hält und der Reschensee in den Südtiroler Alpen gefriert, bildet sich eine 6,77 Quadratkilometer große, freie Eisfläche. Bis auf den über 600 Jahre alten Kirchturm, der als Erinnerung und Mahnmal zugleich aus dem Wasser ragt und an das einst überflutete Dorf erinnert, ist kein einziges Hindernis zu finden. Dieser Umstand und hervorragende Windverhältnisse machen den Reschensee auch zu einem beliebten Revier von Snowkitern.

Nur ein Hindernis gibt es am Reschensee, den Kirchturm eines untergegangenen Dorfes. Foto: Getty Images/iStockphoto/Franky_P

Seenplatte Saimaa, Finnland

Ein echter Schlittschuhtraum lässt sich im Südosten Finnlands erleben – auf dem viertgrößten natürlichen See Europas. Im Winter wird auf dem Saimaa-See die längste Schlittschuhbahn Finnlands geschaffen. Der 36 Kilometer lange Eistrack verläuft von Rantasalmi nach Oravi und durchzieht dabei den Nationalpark Linnansaari – hier können Sportler gar eine mehrtägige Schlittschuhwanderung unternehmen und laufen.

Der Saimaa-See ist der viertgrößte natürliche See Europas. Foto: Getty Images/iStockphoto/EricLatt

The Eden Project, Cornwall, Großbritannien

Gebaut auf einer alten Ton-Mine, ist das Eden Project eine ganz besondere Eisbahn, denn sie befindet sich innerhalb einer Biosphäre – einer Art tropischem Gewächshaus mit Pflanzen aus aller Welt. Dabei beherbergt die eine Kuppel Tropenpflanzen, die andere Gewächse, die in mediterranem Klima gedeihen.

Eislaufen in der Biosphäre: The Eden Project in Cornwall.

Wem das noch nicht abenteuerlich genug ist, kann sich dort an Zip-Lining versuchen. Die Eisbahn selbst verzeichnet seit ihrer Eröffnung 2004 etwa 100.000 Besucher jährlich und ist von den Bäumen und Pflanzen des Bio-Dome eingerahmt sowie mit farbigen Lichtern beleuchtet.

Gorki-Park, Moskau

In der Wintersaison 2019/2020 ist die Eisbahn im berühmten Gorki-Park im Zentrum Moskaus dem Weltall gewidmet. Sie heißt Woschod (Russisch: Восход) – wie das bekannte sowjetische Raumschiff. Außerdem bedeutet "woschod" auf Russisch Aufgang und soll ein Symbol für etwas Neues sein. Die Hauptelemente der Dekoration sind ein Stern, ein Planet und Sputnik. Am Haupteingang vom Gorki-Park gibt es einen Pavillon mit Schlittschuhverleih und acht Food-Courts. Vom zweiten Stock des Pavillons aus hat man einen guten Blick auf die gesamte Eisbahn. (red, 22.1.2020)