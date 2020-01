König Fußball reagiert in Europa, König Shooter in den USA. Foto: Fifa

GTA 5 war in den USA das meistverkaufte Spiel des Jahrzehnts. Dies hat das Marktforschungsunternehmen NPD Group aufgezeigt. Das Game von Rockstar Games verkaufte sich auf sämtlichen Plattformen von allen Spielen am besten. Zugleich werden die Top 20 von Call of Duty-Titeln dominiert. Gleich zehnmal taucht der Shooter von Activision in den Bestsellern des vergangenen Jahrzehnts auf. Der erfolgreichste Ableger war COD: Black Ops.

Foto: GFK

Europa ist anders

Ein anderes Bild liefern unterdessen Zahlen aus Europa. Hierfür zuständig ist die Marktforschungsfirma GfK, die die die die plattformübergreifenden Verkäufe in insgesamt 15 europäischen Ländern im vergangenen Jahr analysiert haben. Fifa 20 war demnach das beliebteste Spiel in Europa. Bereits 2017 und 2018 war dies der Fall. Auf dem zweiten Platz findet sich heuer Call of Duty: Modern Warfare und an dritter Stelle Mario Kart 8 Deluxe. (red, 17.1.2020)