Die Drohung ging Freitagfrüh per Mail bei der Polizei ein. Die Studierenden und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Bei der Durchsuchung wurde nichts gefunden

Das Gebäude wurde geräumt. Foto: Standard/Lichtl

Wien – Die Technische Universität (TU) Wien ist am Freitagvormittag nach einer Bombendrohung geräumt worden. Die anonyme Drohung war in der Früh per E-Mail bei der Polizei eingegangen, bestätigt ein Polizeisprecher dem STANDARD.

Auch die TU Wien gab auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass das Hauptgebäude am Karlsplatz 13 geräumt wurde. "Die für heute angesetzte Promotion ist aus diesem Grund abgesagt und wird ehestmöglich nachgeholt", heißt es in dem Posting.

Keine Sperre der Umgebung

Studierende und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Polizei, Feuerwehr und Rettung waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das umliegende Gebiet war laut Polizei nicht gesperrt. Studierende teilten in sozialen Medien Fotos vom Einsatzgebiet.

Gegen 11.30 Uhr wurde das Hauptgebäude der Uni wieder freigegeben. "Die Durchsuchung verlief negativ", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Es soll zu keinen Vorfällen gekommen sein.

Aktuell ist ist offen, von wem die Nachricht stammt und ob sie eine reale Bedrohung darstellt. Bombendrohungen wie diese kämen relativ häufig vor, so der Polizeisprecher. Man nehme aber jede davon ernst und treffe entsprechende Maßnahmen. Außerdem würden auch im Scherz ausgesprochenen Drohungen Konsequenzen nach sich ziehen. (red, 17.1.2020)