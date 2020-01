Ist der Release von "Horizon Zero Dawn" für PC ein Zeichen dafür, dass Sony künftig nicht mehr auf Exklusivtitel für die Playstation setzt? Foto: Sony

Bereits im vergangenen Dezember erfuhr ein russischer YouTuber, dass der PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn in Bälde für PC erscheinen soll. Nun hat auch Kotaku-Autor Jason Schreier ähnliche Infos zugespielt bekommen. Konkret soll das vielfach ausgezeichnete Spiel bereits heuer für PC erscheinen. Für Sony eine ungewöhnliche Herangehensweise, war zuvor immer eine Playstation nötig, um die Games des Konzerns zu nutzen.

PlayStation

Strategie seit 1994

1994 erschien die erste Konsole des Konzerns. Seither waren sämtliche Games, die von Sony finanziert wurden, auch nur auf der Plattform nutzbar. Dahinter stand die Strategie, möglichst viele Konsolen zu verkaufen. Bei der Playstation 4 ging diese Strategie hervorragend auf. So verkaufte sich das Sony-Spielgerät mehr als 106 Millionen Mal, während Microsoft mit der Xbox bei weitem nicht auf derartige Verkaufszahlen kam.

Ein Wandel hat eingesetzt

Allerdings dürfte ein Wandel einsetzen. Xbox-Chef Phil Spencer wird nicht müde, zu betonen, dass der Spieler im Fokus steht und sie ihre Games auf möglichst vielen Plattformen anbieten wollen. Geht es etwa nach Spencer soll es künftig auch keine Xbox-exklusive Spiele mehr geben, da man diese auch auf dem PC nutzen können soll. Ob Sony nachzieht, ist offen. Die Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn für Windows dürfte ein erster Schritt in diese Richtung sein.

Exklusive Inhalte nicht mehr zeitgemäß

Games-Analyst Mat Piscatella hat zuletzt auch eine Erklärung für den Sinneswandel. So soll es in den 2020er-Jahren nicht mehr um Plattformen, sondern um Ökosysteme gehen. Tragend hierbei dürften Abo-Dienste und Cloudgaming-Services sein und die Hardware in den Hintergrund rücken. "Ich bezweifle stark, dass am Ende dieser Dekade noch irgendeine Firma ihren Content exklusiv für ein Gerät anbieten werden", twitterte Piscatella kürzlich. (17.1.2020)