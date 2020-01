Der Fußgänger starb noch am Unfallort. Foto: APA/dpa/Markus Scholz

Wien – Laut Landespolizei ist es am Freitag in Wien-Penzing zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Fußgänger wurde von einem Lkw überrollt und starb noch am Unfallort – trotz Sofortmaßnahmen der Berufsrettung.

Der Unfall passierte gegen 6.30 Uhr auf Höhe der Linzer Straße 94, der Lkw war stadtauswärts unterwegs. Laut Aussage des Lenkers war der Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn getreten, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der 54-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, der Mann wurde vom Sattelschlepper überrollt. Der Lenker verständigte sofort die Einsatzkräfte, trotz Sofortmaßnahmen der Berufsrettung starb der Fußgänger an Ort und Stelle.

Die Polizei konnte bisher keine Zeugen des Unfalls ausfindig machen. Das Verkehrsunfallkommando führt weitere Erhebungen durch. (APA, red, 17.1.2020)