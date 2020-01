Der Fußgänger starb noch am Unfallort. Foto: APA/dpa/Markus Scholz

Wien – Laut Landespolizei ist es am Freitag in Wien-Penzing zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Fußgänger wurde von einem Lkw überrollt und starb noch am Unfallort – trotz Sofortmaßnahmen der Berufsrettung.

Laut Aussage des 54-jährigen Lkw-Lenkers begab sich der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn. Er wurde von dem Sattelkraftfahrzeug überrollt. Das Verkehrsunfallkommando konnten bisher keine Zeugen des Vorfalls ausfindig machen, die Erhebungen waren weiter im Gang, hieß es von der Polizei. (red, 17.1.2020)