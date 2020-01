Foto: APA/AFP/JODY AMIET

Kourou – Und auch im neuen Jahr ist Europas Schwerlastrakete Nr. 1, die Ariane 5, wieder im Einsatz. Bis zu neun Starts befinden sich aktuell in Planung, wobei es aber unwahrscheinlich ist, dass sie alle noch in diesem Jahr stattfinden werden. Die erste hat jedenfalls am späten Donnerstagabend vom Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana abgehoben.

An Bord der Rakete waren die beiden Telekommunikationssatelliten Eutelsat Konnect und GSAT-30. Eutelsat Konnect soll zur Bekämpfung der digitalen Kluft beitragen und Breitband-Internet in zahlreichen afrikanischen Ländern und in Europa zur Verfügung stellen. GSAT-30 wird Fernseh-, Telekommunikations- und Rundfunkdienste in Indien sicherstellen. (red, APA, 17. 1. 2020)