Wien – Die Wiener Agentur Kobza and the hungry eyes (KTHE) gewann den internationalen Werbeetat der Fluglinie Level: KTHE betreut das Unternehmen in den Märkten Österreich und den Niederlanden. Der strategische Leitgedanke heißt "Fly Next Level", so die Agentur in einer Aussendung.

Der Fokus der Kampagne liegt neben Online und Social Media auf Airport-Branding, Print, Bewegtbild und Out of Home. Die neuen Sujets der Kampagne sind in Österreich und den Niederlanden zu sehen.

Credits:

Auftraggeber: Level Europe GmbH, Michael James Delehant, Frank Glander, Heather Figallo, Milene Platzer, Julia Katharina Scharbach | Agentur: Kobza and the hungry eyes (KTHE) | Geschäftsführung: Rudi Kobza | Account Director: Lukas Binder | Creative Director: Cornelia Neidhardt | Konzeption: Eva Sommeregger | Text: Julia Wöhrer | Art Direction: Simon Hagleitner | Junior Art Direction / Grafik: Clara Wassak, Christoph Pöll, Ralph Seda | Text: Julia Wöhrer | Social Media Manager: Laura Minet. (red, 17.1.2020)