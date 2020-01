Rackete wurde 2019 in Lampedusa festgenommen. Foto: REUTERS

Rom – Das Oberste Gericht in Italien hat die Berufung der sizilianischen Staatsanwaltschaft gegen die Freilassung der deutschen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete abgewiesen. "Es ist sehr gut gelaufen", sagte ihr Anwalt Leonardo Marino am Freitag, "Carola hätte nicht festgenommen werden dürfen".

Nach Racketes Festnahme in einem Hafen von Lampedusa im Juni 2019 forderte eine Untersuchungsrichterin, Rackete wieder freizulassen. Die Richterin hatte argumentiert, dass sie in einer Notlage gehandelt habe. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft im italienischen Agrigent im letzten Sommer Berufung eingelegt. Dieser wiederum wurde nun vom Oberesten Gericht in Italien abgewiesen.

Gegen Rackete läuft auf Sizilien immer noch ein Verfahren wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Unklar ist laut Medienberichten immer noch, ob es zu einem Prozess kommt. Das jetztige Urteil des Obersten Gerichtshofes könnte aber einen Einfluss darauf haben. (APA/dpa, 17.1.2020)