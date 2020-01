Der US-Amerikaner verlangt, dass Untertitel nachgereicht werden. Foto: pornhub

Ein US-Amerikaner fühlt sich von der Pornografieplattform Pornhub diskriminiert. Der Grund: Da es keine Untertitel gibt, sei es für den gehörlosen Mann schwierig, die Handlung mitzuverfolgen. Aus diesem Grund habe er, wie "Daily Dot" berichtet, eine Klage eingereicht. Demnach würde die fehlende Option gegen den "Americans with Disabilities Act" verstoßen, ein Gesetz, das Diskriminierung von Menschen mit Behinderung verhindern soll.

Untertitel nachträglich

Demnach hätten auch gehörlose Menschen ein Recht darauf, solche Inhalte zu konsumieren – beispielhaft gibt er in seiner Sammelklage mehrere Videos auf der Plattform an. Er verlangt, dass Untertitel nachträglich eingefügt werden und will auch finanziell für den erlebten Schaden kompensiert werden, heißt es.

Wieviel er verlangt ist unklar. Gegenüber "TMZ" gibt Pornhub an, dass es sehr wohl eine eigene Kategorie auf der Plattform gebe, bei der Nutzer Pornovideos mit Untertitel finden könnten. Über 400 Videos sind dort zu finden – damit aber auch nur ein Bruchteil im Vergleich zu anderen, populären Kategorien. (red, 17.1.2020)