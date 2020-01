Die zentrale Inspiration hinter einem der einflussreichsten Filme von Federico Fellini, der am Montag 100 Jahre alt geworden wäre: Giulietta Masina als gutherzige Gelsomina in "La Strada – Das Lied der Straße", 3sat, 20.15 Uhr. Foto: ZDF/Ponti/De Laurentiis

13.15 MAGAZIN

Stadt Land Kunst Spezial: Peru Themen sind Flora Tristan, eine Frauenrechtlerin in Peru, die Kartoffel als Gold Perus und der Guano-Krieg. Bis 13.55, Arte

14.45 SCIFI-MARATHON

Die Tribute von Panem Wir sagen nur: Jennifer Lawrence mit Pfeil und Bogen! Puls 4 zeigt die gelungenen Filmadaptionen von Suzanne Collins dystopischer Romantrilogie in einem Durchgang. Los geht es mit The Hunger Games, gefolgt um 17.25 von Catching Fire. Mockingjay ist um 20.15 mit dem ersten Teil dran und um 22.30 mit dem finalen Teil zwei. Bis 1.10, Puls 4

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits widmet sich Brennpunktschulen: Wie kann ein Unterricht in geordneten Bahnen ablaufen? Nachgefragt wird u. a. in Sachen Lärm durch Autobahn und Ärger über einen neuen Bebauungsplan am Attersee. Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Kulturkampf von rechts In Deutschland macht die AfD Politik mit Anzeigen gegen Kulturschaffende, mit zermürbenden Anfragen in den Parlamenten und mit Androhungen, die Mittel zu kürzen. Wie zeigen sich die ersten Auswirkungen? Ist die Freiheit der Kunst bedroht? Bis 20.00, 3sat

20.15 FELLINI

La Strada – Das Lied der Straße (I 1954, Federico Fellini) Eine winterliche Reise durch Italien: Der Schausteller Zampano (Anthony Quinn) erkennt erst zu spät, was er an seiner Begleiterin Gelsomina (Giulietta Masina) hat. Einer der ikonischsten Filme Federico Fellinis mit ebensolcher Musik von Nino Rota. Im Anschluss um 22.00 spürt Gérald Morin, einst Assistent des großen italienischen Filmemachers, dem Meister mit seiner Doku Auf den Spuren Fellinis nach. Bis 22.00, 3sat

20.15 DRAMA

Sleepers (USA 1996, Barry Levinson) Ein jugendlicher Streich bringt vier Freunde aus dem New Yorker Hell’s Kitchen ins Gefängnis, wo sie es mit sadistischen Aufsehern zu tun bekommen. Ein späterer Racheakt wird zu einer Belastungsprobe der Freundschaft. Barry Levinsons elegisches Drama punktet mit genauer Milieubeobachtung und Darstellern wie Brad Pitt, Robert De Niro und Kevin Bacon. Bis 23.05, RTL 2

20.15 DOKUMENTATION

Unsere Wälder Kaum ein Ökosystem ist ähnlich komplex wie der Wald. Nachgezeichnet werden die Entwicklung des Waldes in Mitteleuropa im Laufe der Erdgeschichte, seine Nutzung und Übernutzung durch den Menschen, der Ablauf eines Jahres in der stark jahreszeitlich geprägten Landschaft. Im Anschluss um 21.45 geht es um Die Wälder des Nordens. Bis 21.45, Arte

22.30 GESCHICHTE

ZDF-History: Der sowjetische Geheimdienst KGB Bis heute ranken sich um die Missionen des sowjetischen Geheimdienstes KGB zahlreiche Mythen. Die Doku, in der auch ehemalige Agenten und Opfer zu Wort kommen, zeigt, dass der Geist des KGB in Russland auch nach dem Ende der Sowjetunion noch weiterlebt. Bis 0.00, Phoenix

0.30 THRILLER

U-Turn – Kein Weg zurück (F/USA 1997, Oliver Stone) Den Kleinganoven Bobby (Sean Penn) verschlägt es in ein Wüsenkaff. Wendungsreicher Thriller von Oliver Stone mit einer hinreißenden Jennifer Lopez. Bis 2.25, ZDF

0.30 KURZFILME

Kurzschluss – Das Magazin Der französische Regisseur Claude Barras ist heuer Vorsitzender der Kurzfilm-Jury beim Festival "Erste Filme". Dem Festival in Angers gilt auch die aktuelle Ausgabe des Kurzschluss-Magazins. Bis 1.25, Arte