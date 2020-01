WISSEN: Fast 1,5 Millionen Bürger wahlberechtigt

Am 26. Jänner sind 1.459.072 Menschen in Niederösterreich zur Wahl ihres Gemeinderates berechtigt. Gewählt wird in 567 der 573 Gemeinden, wo 1851 Listen bzw. Parteien antreten. Im größten Bundesland Österreichs werden so 11.640 Mandate vergeben. Die ÖVP tritt als einzige Partei in allen Gemeinden an, die SPÖ kandidiert in 545 Orten, die FPÖ in 365, die Grünen in 126 und die Neos in 37. Zusätzlich kandidieren in Niederösterreich 207 unabhängige Listen, die keiner Partei zuzuordnen sind. St. Pölten, Krems und Waidhofen a. d. Ybbs wählen traditionell zu anderen Terminen.

Die in Stockerau, Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf wegen der Auflösungen der Gemeinderäte durchgeführten Gemeinderatswahlen vom 24. März 2019 gelten gemäß Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2020 und werden sich demnach in den Ergebnislisten vom 26. Jänner finden. (APA)

