Pressestunde mit Georg Kapsch, Im Zentrum über den Kulturkampf ums Auto, The New World, Bildwerfer, Das Forum – Rettet Davos die Welt und Macbeth, dazu die Radiotipps

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung. Die Fragen stellen Johanna Hager (Kurier) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.55 KOMÖDIE

Gefühlt Mitte Zwanzig (While We’re Young, USA 2014, Noah Baumbach) Ben Stiller und Naomi Watts als New Yorker Paar in seinen 40ern, das im Umgang mit einem von Adam Driver und Amanda Seyfried gespielten jüngeren Paar die eigene Jugend aufzufrischen sucht. Noah Baumbachs (Marriage Story) Blick auf einen Generationen-Clash ist so entlarvend wie komisch. Bis 18.30, Arte

20.15 HISTORIENDRAMA

The New World (USA 2005, Terrence Malick) 1607 legen englische Puritaner an der Küste des noch "wilden" Nordamerika an. Der Kolonist John Smith (Colin Farrell) und die junge Indianerprinzessin Pocahontas (Q’orianka Kilcher) verlieben sich ineinander. Der US-Regisseur Terrence Malick lotete in seinem Historiendrama differenziert und bildmächtig die Wechselwirkung zwischen den Kulturen aus. Dem populären Mythos um die Romanze zwischen der Häuptlingstochter und dem Kolonisten spürt um 22.25 Pocahontas und Captain John Smith nach. Bis 22.25, Arte

Q’orianka Kilcher als Indianerprinzessin Pocahontas in Terrence Malicks

vielschichtigem Zivilisationsdrama "The New World", Arte, 20.15 Uhr. Foto: MMV New Line Productions

20.30 DOKU

Bildwerfer – Die 11 Stufen des Helden (A 2008, Reinhard Astleithner) Asti und Penki, zwei Wiener Filmvorführer, auf der Jagd nach einem Traum: einem Kino in einem Pinienwald. Österreichische No-Buget-Produktion. Bis 22.00, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Der Kulturkampf ums Auto Gäste bei Claudia Reiterer: Georg Willi (Die Grünen), Christian Hafenecker (FPÖ), Ulla Rasmussen (VCÖ – Mobilität mit Zukunft), Burkhard Ernst (WKO), Lena Schilling (Fridays for Future), Hanno Settele (ORF). Bis 23.05, ORF 2

22.10 HORRORKLASSIKER

Tanz der Teufel (The Evil Dead, USA 1981, Sam Raimi) Jugendliche finden in einer Waldhütte ein altes Tonband mit Beschwörungsformeln. Die bösen Geister lassen nicht lange auf sich warten. Bis 0.00, Tele 5

23.05 DOKUMENTARFILM

Das Forum – Rettet Davos die Welt? (D 2019, Marcus Vetter) Zum ersten Mal in der Geschichte des Weltwirtschaftsforums konnte mit Marcus Vetter ein unabhängiger Filmemacher hinter den Kulissen drehen. Über ein Jahr lang begleitete er dessen 81-jährigen Gründer Klaus Schwab bei seinem Bestreben, die Welt zu verbessern. Bis 0.35, ORF 2

23.15 LITERATURVERFILMUNG

Macbeth (GB/F/USA 2015, Justin Kurzel) Sehr nah an William Shakespeares Drama setzte 2015 der australische Regisseur Justin Kurzel Macbeth vor prächtiger Naturkulisse in Szene. In der Titelrolle brilliert ein charismatischer Michael Fassbender, ihm zur Seite nicht weniger überzeugend Marion Cotillard als Lady Macbeth.

Bis 1.05, 3sat