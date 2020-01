STANDARD-Musikkritiker über ihren Beethoven:





Beethovens Klaviersonaten

Man kann sie immer wieder spielen, wird nicht fad. Weil: Beethoven wiederholt sich kaum. Man merkt schnell: Die Sonaten haben den Komponisten viel Arbeit gekostet, und sie bedeuten viel Arbeit für den Interpreten.

Die ausgeklügelten Motivkonstruktionen befriedigen den Analytiker im Interpreten. Und das Feld der Emotionsdarstellungen ist in den Beethoven-Sonaten sowieso ein weites, ja: ein allumfassendes. Man kann hier auf pathetisch-gravitätische Weise leiden, aber man kann auch streichelsanft sein (Beginn der ersten Sonata quasi una fan tasia op. 27/1) oder einer seelischen Umschattung Ausdruck verleihen (Mondscheinsonate op. 27/2, 1. Satz).

Relativ oft kann man all das auch innerhalb von wenigen Augenblicken tun. Wutausbruch und leisestes Verzagen wohnen im Beethovenhaus Tür an Tür, Takt an Takt – fast scheinen sie sich wechselseitig zu bedingen. Beethovens bipolare Störung? Oder einfach nur der komprimierte Ausdruck der zwei Seelen, die in der Brust eines jeden wohnen?

Beispiel Waldstein-Sonate. Wundervoll die hochfrequente Herzschlag-Euphorie zu Beginn. Erst von zehn Daunendecken gedämpft, entlässt Beethoven die Erregung kurz in die himmlische Freiheit, wo sie wie eine nervige Sirene in einer Tritonusamplitude herumjault – und dann abrupt wieder zum Stillstand kommt, leise, wie auf Zehenspitzen. Eine rasante Gefühlsachterbahnfahrt in 13 Takten.

Ein kurioses Detail: die drei eingeschobenen Takte in der Reprise (T 173-175). Beethoven transponiert davor das fallende Zehenspitzenmotiv überraschenderweise von c-Moll/As-Dur nach Des-dur/B-Dur. Was kommt jetzt: eine aufregende Reise in unbekannte Lande? Quatsch. Die kurze Modulation zurück zur Tonika ist federleicht und voll der Freude, den Hörer gefoppt zu haben. (sten)





Beethovens Pop-Erbe

Die künstlerische Autorität gepaart mit dem persönlichen Ingrimm des Ludwig van waren wie eine Vorlage für die Popkultur. Ein Genie als Bad Guy – eine klassische Popfigur. Demnach kam es schon kurz nach dem Urknall des Rock’n’Roll zum Handkuss. Chuck Berrys Klassiker Roll Over Beethoven erschien 1956. Der Song soll während einer Rivalität entstanden sein. Berrys Schwester übte am Klavier Klassik, Berry being Berry spielte Rock’n‘Roll. Der Titel soll ausdrücken, dass Beethoven in seinem Grab rotieren würde, wenn er hören könnte, wohin sich die Musik entwickelt habe. 1963 coverten die Beatles den Song, zehn Jahre später das Electric Light Orchestra, samt eines gestrichenen Intros, das es bei Beethovens 5. Symphonie entliehen hat.

1976 toppte Walter Murphys Disco-Wumme A Fifth of Beethoven die US-Charts und wurde als Teil des Soundtracks des Blockbusters Saturday Night Fever ein internationaler Hit. Beethoven eroberte die Dorfdiscos.

Der britische Regisseur Stanley Kubrick verwendete in seiner Verfilmung von Anthony Burgess düsterem Roman A Clockwork Orange Ludwig van der Vorlage getreu als kriminelle Stimulanz des jugendlichen Delinquenten Alex ebenso wie als Foltermittel, um diesen mittels grausamer Konditionierung auf den rechten Pfad zurückzuholen. Ein Klassiker mit Klassik.

Sogar jemand wie die R‘n‘B-Superstarin Alicia Keys begann ihre Karriere mit Beethoven: Der erste Song ihres ersten Albums Songs In A Minor sampelt Beethovens Mondscheinsonate. Hierzulande überführte Kurt Sowinetz Beethovens Vertonung von Friedrich Schillers Gedicht an die Freude ins mental-wienerische: "Olla Menschen san ma zwider, i mechts in die Goschn haun."

Dieselbe Melodie tönt heute im Technoverschnitt programmiert aus jedem Kinderkeyboard. An ausgewachsenen Klavieren kann es sein, dass Helge Schneider daran zu sitzen kommt, und einen Beethoven-Beitrag leistet, wie nur er es kann: ein Blick unters Klavier: "Gas, Kuplung, Bremse, alles da."(flu)





Beethovens Ernst

Er mag in schallendes Gelächter ausgebrochen, im Grunde ein Lustiger gewesen sein, der sich über das düstere Image zerkugelte, das ihm zugedacht wurde. Genau werden wir es nie erfahren, und das ist gut so; jede Epoche braucht ihren Ludwig van. In diesem Sinne scheint ein streng auf uns herabblickender Träger einer zornigen Mähne gegenwärtig die passende Autorität. Während Putin und Erdoan gemeinsam Eis genießen und der nordkoreanische Chef mit dem US-Dealmaker scherzt, erinnert ein finsterer Beethoven an den Ernst der Weltlage.

Herrschte überall bombenfreier Friede, bliebe dennoch reichlich Bedarf an grimmiger Titanenlaune. Beethoven hat ja auch die musikalische Verantwortung für das Projekt eines vereinten Europa übernommen. Seine Europahymne, die Ode an die Freude, wird jedoch just im EU-Parlament von rechtspopulistischer Seite her gerne mit demonstrativem Wegdrehen quittiert.

Ein Affront, über den Beethoven erhaben ist. Als europäisches Krisensymptom wird es ihn jedoch ebenso grämen wie sein Geburtstag. Strafend blickt Beethoven ja auch auf die Invasion seiner Schöpfungen, die – ohnedies ständig im Konzertleben präsent – im Jubeljahr all den lebenden Tonsetzern jenen Platz rauben, der ihren Neuschöpfungen zustünde.

Sein Ernst soll allerdings auch auf die Qualen des Komponierens verweisen. Es ist die Mahnung, dass der Schaffensprozess einer Selbstverbannung auf eine Insel gleicht, auf der eine Wüste aus Ideenlosigkeit und Klischees zu durchschreiten ist, bis die Quelle der Eingebung erreicht wird. Vielleicht. Beethovens Antlitz sagt: Überlege gut, ob du dich dorthin begeben willst. Und je kühner deine Ideen, umso weniger Verständnis wird dir zuteil. Siehe mich! Meine große Fuge (op. 133 B-Dur) wird meiner Taubheit zugerechnet. Und die zehnte Symphonie, bei der ich über ein paar Takte nicht hinauskam? Sie wird nicht dir, als lebendem Komponisten, überantwortet. Künstliche Intelligenz soll sie zu Ende komponieren! Die Welt brauch also in jeder Hinsicht mich, den ernsten Beethoven. (toš)





Beethovens Lachen

In Beethovens Heimatstadt Bonn wurde schon letzten Sommer ein Versuch unternommen, das Bild des ewig ernsten,

grimmigen Komponisten zu durchkreuzen. Auf dem Münsterplatz stellte der Konzeptkünstler Ottmar Hörl dem berühmten Monument,

das genau dieses Klischee verkörpert, 700 lächelnde Beethoven-Skulpturen im Kleinformat gegenüber.

"Unser Ludwig" hieß die über eine Bürgeraktion finanzierte Installation mit bedenkenswertem Hintergrund. Denn der legendäre Grant

des derrischen Wahlwieners ist zwar vielfach überliefert, ebenso aber seine gegenteiligen Charaktereigenschaften. Dutzende Zeitgenossen berichteten von seiner liebenswürdigen, freundlichen, heiteren Art, mit der Beethoven seine Besucher empfing, Witze und Zoten von sich gab.

Womöglich hat das vielfach reproduzierte Bild des Meisters mit heruntergezogenen Mundwinkeln eine ganz simple Wurzel. Als das Wiener Klavierbauer-Paar Streicher 1812 einen Konzertsalon eröffnete, gab es eine Reihe von Musikerbüsten in Auftrag, die möglichst lebensecht aussehen sollten. Dafür wurden Lebensmasken aus Gips hergestellt – eine unangenehme Prozedur, bei der das Gesicht bedeckt wurde und zum Atmen zwei Röhrchen in die Nasenlöcher gesteckt wurden. Beethoven soll Angst bekommen haben zu ersticken. Dennoch wurde dieses vom Bildhauer Franz Klein ausgearbeitete Abbild einer offenkundigen Ausnahmesituation zur Vorlage sämtlicher künftiger Darstellungen und sollte besondere Authentizität verbürgen.

Praktisch alle Beethoven-Darstellungen folgten dieser entstellenden Momentaufnahme, während im 19. und 20. Jahrhundert Heerscharen von Autoren die Vorstellung des einsam kämpfenden, stets unglücklichen Komponisten so sehr befestigten, dass es schwer bis unmöglich erscheint, sich ihn lächelnd vorzustellen. Seine ganze Persönlichkeit und noch mehr sein Schaffen sind freilich ohne Witz und Heiterkeit schlicht nicht zu erfassen. (daen)