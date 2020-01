Samstag, hurra! Hier sind die News:

[Wirtschaft] Die Einkommen der Millennials haben sich deutlich verschlechtert.

[Inland] Als blauer Klubchef gab Gottfried Waldhäusl an, keinen Nebenjob zu haben – und verdiente so 460.000 Euro mehr. In seiner Firma setzte er einen Strohmann ein.

Sonderpensionen im staatsnahen Bereich kosten halbe Milliarde Euro.

Podcast: Zerstört Political Correctness die Meinungsfreiheit?

[Panorama] Wie die britische Königsfamilie Geld verdient.

Zoll beschlagnahmt in Schwechat 120 Kilo Kathblätter.

[International] Außenminister Schallenberg: "Manchmal haben wir einen zu starken Eurozentrismus".

Khamenei ruft Iraner nach Flugzeugabschuss zu Einheit auf.

[Kopf des Tages] Susanne Scholl: Oma, die radikal gegen Rassismus und Hetze spricht.

[Karriere] Was verdienen VolkschullehrerInnen? Durch sie lernen unsere Jüngsten die Grundlagen für ihre weitere Entwicklung.

[Wetter] Eine Kaltfront liegt über Österreich und bringt dichte Wolken und vor allem an der Alpennordseite auch Neuschnee. In den Niederungen geht der Schneefall zeitweise in Regen über. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen tiefen Lagen und knapp 700m. Im Süden regnet oder schneit es deutlich weniger. -2 bis +1 Grad.

[Zum Tag] Am 18. Jänner ist der "Tag des Schneemannes". Viel Spaß beim Schneemann bauen also!