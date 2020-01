Setzt sich in der Libyen-Krise für die Rückkehr zu einem politische Prozess ein: Uno-General Antonio Guterres Foto: AFP / Fabrice Coffrini

Berlin/Tripolis – Bei der Libyen-Konferenz in Berlin sollen eine permanente Feuerpause und eine konsequente Umsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland erreicht werden. Das berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf ein Schreiben von UN-Generalsekretär António Guterres an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Die Kritik an der Teilnehmerliste reißt nicht ab.

Demnach ist der Entwurf des Abschluss-Kommuniqués in sechs Bereiche unterteilt. Diese beinhalten neben der Erreichung eines Waffenstillstands und der Umsetzung des immer wieder missachteten Einfuhrverbots für Kriegswaffen auch Reformen in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Datiert ist der Brief mit 15. Jänner. Zudem sollen sich die Vertreter aus mehr als zehn Ländern am Sonntag für eine Rückkehr zu einem politischen Prozess in Libyen und zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts sowie der Menschenrechte verpflichten.

Putin, Erdogan und Pompeo

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Sonntagnachmittag Vertreter von Staaten, die Einfluss auf den Libyen-Konflikt haben. Unter anderen werden der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Außenminister Mike Pompeo erwartet. In Libyen konkurrieren Ministerpräsident Fajez al-Sarraj und General Khalifa Haftar um die Macht – auch sie sollen nach Berlin kommen.

Aus dem UN-Bericht kann geschlossen werden, dass der Entwurf des Abschlussdokuments in den vergangenen Monaten in fünf Vorbereitungstreffen in Berlin mit Vertretern von mehr als einem Dutzend Ländern und Organisationen erarbeitet wurde. Unter ihnen sind dem Papier zufolge die USA, Russland und die Türkei, aber auch Italien, Frankreich, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Paris lobt Vorbereitung

Aus diplomatischen Kreisen in Paris verlautete, dass Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei der Konferenz eine aktive Rolle spielen und Gastgeberin Merkel bereits vor Beginn der Beratungen treffen wolle. Macron setze sich dafür ein, dass die Konferenz ein Erfolg werde. In der französischen Hauptstadt wurde auch die "sehr kohärente und systematische" Vorbereitung des Spitzentreffens gelobt.

In den diplomatischen Kreisen in Paris hieß es, Macron setze sich bei der Krisenlösung für das ölreiche Bürgerkriegsland für Realismus ein. Die Libysche Nationalarmee (LNA) Haftars halte 80 Prozent des Landes. Es muss nach Pariser Ansicht vermieden werden, dass die Kämpfe in der Nähe der Hauptstadt Tripolis weitergehen. "Es ist nötig, dass die beiden (Konflikt-)Parteien eine Verhandlung beginnen, deren Parameter bereits bekannt sind und die in Berlin bestätigt werden", hieß es weiter. Es gehe Frankreich auch darum, dass Verpflichtungen, die bereits bei anderen Gelegenheiten eingegangen wurden, nun bestätigt werden – auch wenn das Umfeld sehr spannungsgeladen sei.

Machtlose Regierung in Tripolis

In dem nordafrikanischen Land tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Die weitgehend machtlose Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident Sarraj wird dabei von den Truppen Haftars bedrängt, der in Ostlibyen seine wichtigste Machtbasis hat. Haftar und Verbündete beherrschen weite Teile des Landes, die Regierung nur kleine Gebiete im Nordwesten.

Kurz vor Beginn der Libyen-Konferenz in Berlin spitzte sich die Lage in dem nordafrikanischen Land weiter zu. Die ostlibyschen Häfen, die unter Kontrolle von General Haftar stehen, stellten die Ölexporte ein. Damit wurde mehr als die Hälfte der Ölproduktion des Landes gestoppt.

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis versucht im Gespräch mit dem dem starken Mann in Libyen, Khalifa Haftar, zu vermitteln, eingeladen in Berlin ist er aber nicht, Foto: Reuters / Costas Baltas

Ein Sprecher von Haftars sogenannter Libyscher Nationalarmee (LNA) sagte, das "libysche Volk" habe die Häfen geschlossen. Aus Kreisen der staatlichen Ölfirma NOC verlautete, die LNA und eine ostlibysche Schutztruppe hätten die Schließung befohlen. NOC-Chef Mustafa Sanalla hatte zuvor in einer Mitteilung vor einem solchen Schritt gewarnt: "Der Öl- und Gassektor ist der Nerv der libyschen Wirtschaft. Er sollte nicht als Karte in politischen Verhandlungen benutzt werden."

Die Gästeliste des Treffens in Berlin sorgt seit Tagen für Unruhe. Zuerst beschwerte sich Libyens Nachbarland Tunesien, dass es nicht eingeladen wurde, dann Griechenland. Die deutsche Bundesregierung wollte den Teilnehmerkreis nicht zu groß ziehen und beschränkte sich bei den Einladungen auf die Länder, die von außen auf den Konflikt einwirken, zum Beispiel durch Waffenlieferungen oder die Entsendung von Söldnern. (dpa, 18.1.2020)