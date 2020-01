Bernd Wiesberger ist in einer guten Frühform. Foto: AP Photo/Kamran Jebreili

Abu Dhabi – Bernd Wiesberger spielt bei seinem Saison-Debüt auf der Golf-Europa-Tour gleich um den Sieg mit. Der Burgenländer nimmt die Schlussrunde des Abu Dhabi Championship am Sonntag gemeinsam mit dem Italiener Francesco Laporta als Zweiter mit nur einem Schlag Rückstand auf den Engländer Lee Westwood in Angriff. Matthias Schwab ist nach drei Runden 24.

Nach einer brillanten dritten Runde mit sieben Birdies (65 Schläge) am Samstag hält Wiesberger bei insgesamt 13 Schlägen unter Par. Der 34-Jährige nutzte die perfekten Bedingungen, blieb wie am Vortag ohne Schlagverlust, schaffte aber vier Birdies mehr.

Wiesberger freute sich über einen vollauf gelungenen Tag. "Ich hatte sehr gute Kontrolle über den Ball und konnte auch einige längere Putts auf den letzten Löchern verwerten", schrieb der gebürtige Oberwarter auf Facebook.

Erster Rolex-Dreifachsieger?

Der Gesamt-Dritte der Europa-Tour 2019 hatte im Vorjahr in Schottland und Italien zwei Turniere der Rolex-Serie gewonnen. An die damaligen Leistungen schloss er beim ersten der acht Sieben-Millionen-Dollar-Turniere des Jahres auf dem Par-72-Kurs in Abu Dhabi vorerst an. Wiesberger könnte zum ersten Spieler avancieren, der drei verschiedene Rolex-Bewerbe gewinnt.

Nur einen Schlag hinter ihm lauert der Engländer Matthew Fitzpatrick. Kurt Kitayama (USA) und Sergio Garcia (ESP) haben als Fünfte jeweils drei Schläge Rückstand auf Westwood. Der Weltranglisten-Erste Brooks Koepka (USA/5 unter Par) war nur 48.

Matthias Schwab blieb wie sein Landsmann ohne Bogey, mit drei Birdies aber etwas unter seinen Möglichkeiten. "Bogey-frei war okay, aber es wäre natürlich mehr möglich gewesen", sagte der Steirer nach dem 24. Platz. Mit insgesamt sieben Schlägen unter Par hat er sieben Schläge Rückstand auf Westwood. (APA, 18.1.2020)