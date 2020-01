Gerade einmal 29 von 120 Sitzen hat Kurti mit seiner linksnationalistischen Vetevendosje im kosovarischen Parlament. Einen Sitz mehr als die konservative LDK Foto: APA/AFP/Nimani

Prishtina – Kosovos Präsident Hashim Thaci hat am Samstag Vetevendosje-Chef Albin Kurti mit der Regierungsbildung beauftragt. Dabei ist eine Regierungskoalition trotz dreimonatiger Verhandlungen zwischen der Vetevendosje als Wahlsieger und der Demokratischen Liga (LDK) als der zweitstärksten Parlamentspartei weiterhin nicht in Sicht.

Die politische Blockade der Institutionen könne nicht weiter fortgesetzt werden, begründete Thaci am Samstag laut Medienberichten in Prishtina seine Entscheidung. Die Parteien seien für die Lösung der Pattsituation zuständig, wurde der Präsident des Kosovo von Medien zitiert. Gemäß Thaci liege es nun an Kurti, das Mandat zur Regierungsbildung eventuell auch zurückzugeben.

Knappe Mehrheit

Die Vetevendosje hatte sich bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 6. Oktober 29 von 120 Parlamentssitzen gesichert, die LDK blieb mit 28 Mandaten knapp dahinter. Zusammen mit Vertretern ethnischer Minderheiten, darunter auch der Belgrad-treuen Serbischen Liste, könnten sie ein Regierungsbündnis schließen.

Die Gespräche über die Regierungskoalition zwischen der Vetevendosje und LDK waren vor Wochen wegen der Forderung der LDK, nach dem Ende der Amtszeit Thacis den Posten des Präsidenten zu bekommen, ins Stocken geraten. Die Vetevendosje lehnte die Forderung ab, war aber bereit, der LDK in der künftigen Regierung sechs anstellte der zuvor vereinbarten fünf Ministerien zu überlassen.

Die Demokratische Liga wies ihrerseits das Angebot zurück. Die zwei Parteien hatten sich gleich nach den Wahlen geeinigt, dass die neue Regierung nur zwölf Minister haben solle. Keine großen Meinungsunterschiede schien es auch beim Regierungsprogramm zu geben.

Regierung binnen 15 Tagen

Der designierte Ministerpräsident soll entsprechend der Verfassung binnen 15 Tagen dem Parlament seine Regierung vorstellen. Ist er dazu nicht in der Lage, muss das Staatsoberhaupt innerhalb von weiteren zehn Tagen einen neuen Kandidaten für den Posten vorschlagen.

Sollte auch dieser mit der Regierungsbildung scheitern, gibt es Neuwahlen. Dazu kommt es aber auch, wenn 60 Tage nach der Konstituierung des Parlaments noch keine Regierung gebildet ist. Diese Frist läuft noch bis zum 24. Februar. (APA, 18.1.2020)